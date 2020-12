BELIVALDO COM EMPRESA GESTORA DO AEROPORTO SOBRE TERMINAL DE PASSAGEIROS

O governador Belivaldo Chagas se reuniu, nesta sexta-feira (11), com executivos da empresa concessionária Aena Desarrollo Internacional Brasil, nova gestora do Aeroporto Santa Maria, para tratar sobre adequações no terminal de passageiros. A reforma estrutural acontecerá em três fases e a primeira deve iniciar em janeiro de 2021, segundo informou a empresa espanhola.

O governador pontuou ao diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, o assessor da presidência Enrique Martin-Ambrosio, e ao gerente da Aena em Aracaju, Wanderson Silva, a necessidade desse projeto mais amplo apresentado. “Ressalto a confiança que temos desde o primeiro momento na Aena, um grupo sólido, responsável e comprometido, o que nos dá a tranquilidade de que estas obras tão importantes no nosso aeroporto vão acontecer”, disse.

“As melhorias no terminal de embarque se somam a outras diversas ações, como a nova Orla Sul, a entrega do Centro de Convenções e a realização de eventos esportivos internacionais, que farão do Turismo um dos setores principais para o aquecimento da nossa economia, trazendo emprego e renda para Sergipe no momento pós-pandemia”, complementou Belivaldo Chagas.

Serão realizadas diversas melhorias, que incluem desde a ampliação do terminal a melhorias no estacionamento. No primeiro momento, serão priorizadas as adequações internas consideradas mais urgentes, como a reforma dos banheiros e algumas adequações iniciais na estrutura do terminal, como climatização, iluminação, sinalização e pintura.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destacou a perspectiva de investimentos da empresa para o estado, no aeroporto. “São excelentes notícias com relação a melhoria do nosso terminal. Os prazos foram prejudicados por conta da pandemia, mas sabemos que se trata de uma empresa séria, que irá cumprir tudo aquilo que foi contratado, o que vai melhorar muito as condições do terminal para sergipanos e turistas”, comemorou o secretário.

Sales Neto informou, ainda, que vem dialogando com os executivos da Aena para promoção, em conjunto, de ações integradas de desenvolvimento turístico de Sergipe. “Ficamos muito felizes com as perspectivas de crescimento, de novos voos, enfim, de muita coisa boa que os próximos anos vão trazer para o turismo de Sergipe, por meio do aeroporto de Aracaju”, colocou.