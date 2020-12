CASOS DE COVID OSCILAM EM SERGIPE. NESTE SÁBADO FORAM 572, COM 5 MORTES

11/12/20 - 19:28:00

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta sexta-feira, 11, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 572 casos e cinco novos óbitos. Em Sergipe, 97.562 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.356 morreram. Todos os cinco óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 86.829 pacientes foram curados.

Todos os cinco óbitos foram de pacientes do sexo masculino: de 80 anos, morador de Aracaju, com doença neurológica crônica; de 66 anos, da Barra dos Coqueiros, com doença cardiovascular crônica; de 54 anos, morador de Boquim, com neoplasia; de 77 anos, de Japaratuba, com doenças renal e cardiovascular crônicas; e de 79 anos, residente em Siriri, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 220.444 exames e 122.882 foram negativados. Estão internados 264 pacientes, sendo 124 em leitos de UTI (88 na rede pública, sendo 81 adultas e 7 pediátricas; e 36 na rede privada, sendo 31 adultas e 5 pediátricas) e 140 em leitos clínicos (90 na rede pública 50 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 3.742 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.