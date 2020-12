CHESF INSISTE QUE POPULAÇÃO RIBEIRINHA DE SERGIPE ÁREAS DO RIO SÃO FRANCISCO

11/12/20 - 13:00:14

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) voltou a alertar a população ribeirinha de Sergipe para não ocupar as áreas situadas na calha principal do Rio São Francisco, pois, em situação de emergência, as Usinas de Sobradinho (BA) e Xingó (SE) poderiam praticar vazões na ordem de 4.200 m³/s e 3.000 m³/s, respectivamente. Desde a última terça-feira (8), a vazão de Xingó passou de 2.600 m³/s por 2.800 m³/s.

Diante da necessidade de manutenção do nível do reservatório de Itaparica (BA) num mínimo de 30% de seu volume útil, a Chesf vai praticar, a partir deste sábado (12), aumento gradativo da vazão de Sobradinho, passando dos atuais 1.100 m³/s até chegar a 2.300 m³/s na terça-feira (15). Essa defluência média diária irá permanecer até nova avaliação.

A vazão da Usina de Xingó, por sua vez, terá média mensal de 2.750 m³/s, conforme procedimento de otimização energética, envolvendo diversas regiões do país, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Segundo Informação da Defesa Civil, o aumento da vazão da Hidrelétrica de Xingó, em Canindé do São Francisco, ainda não causou qualquer transtorno à população ribeirinha.

Ascom/Chesf