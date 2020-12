HELENO SILVA LEVA À BRASÍLIA DIFICULDADE DE EMPREENDEDOR PARA CRÉDITO

11/12/20 - 14:59:50

Preocupado com a situação dos microempreendedores individuais (MEIs) de Sergipe em meio à pandemia de Covid-19, o ex-deputado federal, Heleno Silva (Republicanos), levará para bancada federal do partido as dificuldades enfrentadas por esses empreendedores para obter acesso a financiamentos de até R$ 20 mil, através do programa de microcrédito do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES).

“Os microempreendedores individuais do nosso estado estão lutando pela sobrevivência de seus negócios, mas por questões burocráticas não conseguem ter acesso ao microcrédito. Levarei essa problemática ao conhecimento da bancada do Republicanos em Brasília para que possamos buscar uma solução, porque esse aporte financeiro faria toda diferença para as empresas”, afirma Heleno.

De acordo com ele, os bancos oficiais precisam auxiliar quem cria empregos e gera renda. “A burocracia não pode barrar nossa economia dessa forma. O governo federal precisa liberar com urgência esses recursos para os pequenos, pois muitos estão com sérios problemas financeiros e até mesmo se viram obrigados a fechar o negócio”, enfatiza.

O trabalho de Heleno Silva em defesa dos microempreendedores iniciou na Câmara Federal, quando atuou na relatoria da Lei do Microcrédito, que beneficia milhares de brasileiros. “Minha preocupação com os microempreendedores vem desde o meu mandato como deputado federal. Hoje vejo esses empreendedores passando por dificuldades e não posso fechar os olhos para isso. Acredito que neste momento de crise é justo e necessário facilitar o crédito para essas pessoas”.

Fonte: assessoia