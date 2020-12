Polícia cumpre dois mandados de busca e apreensão na cidade de Indiaroba para obter provas sobre compra de votos

A Polícia Federal em Sergipe cumpriu, na manhã desta sexta-feira (11), em Indiaroba/SE, dois mandados de busca e apreensão com o objetivo de angariar provas para uma investigação que apura suposta compra de votos nas eleições de 2020.

Os mandados foram expedidos pela 35ª Zona Eleitoral de Sergipe e a investigação corre em segredo de justiça.

As denúncias de compra de votos estão começando a ser investigadas por determinação da Justiça Eleitoral em cidades do interior, onde há informação de que esse tipo de crime eleitoral ocorrer de forma discreta e chegou ao conhecimento das autoridades eleitorais através de informações de candidatos prejudicados com a ação de alguns políticos.