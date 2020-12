Prefeitura garante proteção e prevenção às violações do direito da família em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju oferta, nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da capital, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif), para fortalecer os vínculos familiares e comunitários de famílias em situação de vulnerabilidade social por meio de ações preventivas.

O Paif integra o nível da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e é gerido, no Município, pela Secretaria da Assistência Social. Por meio dos Cras, o Serviço também tem o papel de atuar na superação de situações de fragilidade social, melhoria da qualidade de vida, promoção do protagonismo dos usuários, inserção de famílias em serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

Segundo dados da Coordenadoria de Vigilância Socioassistencial da Assistência Social do município, de janeiro a novembro deste ano, foram realizados cerca de 100 mil atendimentos. Durante a pandemia, os usuários continuaram recebendo atendimento de forma remota nos equipamentos socioassistenciais.

Decretado como serviço essencial neste período pandêmico, a garantia de proteção e prevenção às situações de violações de direito das famílias foi mantida e o acompanhamento domiciliar foi retomado, respeitando os protocolos de biossegurança para controle do coronavírus. Segundo a gerente do Paif, Vanessa Côrtes, além dos profissionais se reinventarem na forma de atendimento, novos usuários passaram a procurar as unidades em busca de um auxílio durante a pandemia.

“Tivemos algumas dificuldades, principalmente no início, pois o acompanhamento familiar acontece durante as visitas domiciliares, que estavam suspensas. Além disso, passamos a receber um público diferenciado do que estávamos acostumados com pessoas que tinham uma renda financeira estável, seja formal ou informal, e começaram a usar os equipamentos por conta da situação econômica do país. Foi necessária uma oferta maior dos serviços socioassistenciais junto à Coordenadoria de Políticas de Transferência de Renda para um assessoramento maior em relação ao auxílio emergencial. Contudo, Foi feita uma readaptação para esse processo pandêmico que ainda estamos vivendo”, explica Vanessa.

A família da estudante Carla Pereira Barros, 34, recebe acompanhamento do Paif, no Cras Enedina Bomfim, situado no bairro América, há seis anos. A participação da família no Serviço possibilitou à estudantes mais qualidade de vida.

“Sou dona de casa e tenho três filhas. Receber o acompanhamento do Paif auxilia muito no desenvolvimento das minhas filhas, na educação delas e no amadurecimento. Toda a equipe está sempre disposta a ajudar e atender quando precisamos, sem esquecer ninguém. O serviço é uma porta de entrada para muitas coisas que se somam em nossa vida, inclusive, já realizei um curso de doces e salgados que sempre me garantem uma renda extra com as encomendas recebidas”, disse.