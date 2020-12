COVID MATA RADIALISTA ANSELMO TAVARES E DEIXA SEM VOZ O POVO DO SERTÃO

11/12/20 - 17:59:06

Com complicações devido o diabetes, faleceu na tarde desta sexta-feira (11), o radialista Anselmo Tavares, ele estava internado no hospital José Franco, no município de Nossa Senhora do Socorro. Segundo informação do sobrinho de Anselmo, Neandes Rafael, ele veio a óbito provocado por infecção de Covid-19



Neandes, que participa do grupo social da ACDS, postou mensagem informando “aos amigos e colegas cronistas, que o sepultamento de Anselmo ocorrerá as 8 horas da manhã deste sábado (12) no cemitério São Benedito, em Aracaju”. E continuou: “Infelizmente não haverá velório, pois o teste para Covid-19 deu positivo”. Anselmo trabalhou em várias emissoras de rádio em Sergipe, inclusive em Aracaju, mas já há alguns anos estava trabalhando no alto sertão e passou por FMs em Frei Paulo, Nossa Senhora da Glória e vários outros municípios.



Anselmo fazia programas regionais, em todas as áreas de informação, inclusive na política, e tinha milhares de ouvintes cativos, pelo formato polêmico com que tratava temas que não agradavam a autoridades da região. Ele já estava afastado dos microfones em razão da doença que o consumia.

A assessoria de comunicação do “Grupo Teixeira”, Gilson Santos, que comanda a Rio FM, divulgou nota de pesar e diz que o empresário Teixeira lamentou “com profundo sentimento” o falecimento do radialista. Teixeira se solidarizou com a família e os amigos de Anselmo, e pediu que “Deus conforte os corações de todos”.

O empresário lembrou que durante a passagem pela Rio FM, “Anselmo Tavares deixou sua contribuição, ajudando através do jornalismo o povo sertanejo.Descanse em paz Anselmo, nós que fazemos a Rede Rio FM, estamos de luto pela perda desse grande profissional”, concluiu.

Anselmo foi diagnosticado com diversos problemas de saúde nos últimos anos.

