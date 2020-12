Revitalização da Passarela das Flores agrada comerciantes, clientes e turistas

11/12/20 - 09:57:02

Há quem diga que a Passarela das Flores, localizada entre os mercados Thales Ferraz e Antônio Franco, é o local mais charmoso e encantador da região Central de Aracaju. E não é exagero concordar com essa assertiva. De muito longe, já é possível enxergar as múltiplas cores dos ramalhetes de rosas, astromélias, orquídeas, flores do campo, margaridas. É quase impossível não adentrar a passarela, nem que seja para admirar ou comprar uma simples rosa vermelha para presentear quem a gente gosta.

Considerando a importância da Passarela das Flores, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), realizou, no mês de outubro, uma ampla revitalização do local, proporcionando mais conforto aos 18 floristas permissionários, clientes e pessoas que transitam no local.

A reforma contemplou nova pintura, luminárias em led, substituição de calhas e das portas dos armários, assim como reparos nos sistemas elétrico, hidráulico e nos boxes de alvenaria e estruturas metálicas que estavam deterioradas. Além disso, os canteiros ganharam paisagismo e foram instaladas bancadas de madeira reaproveitável, mais apropriadas para a confecção e comercialização dos buquês e arranjos.

Aprovação

Quem adorou a revitalização foi a florista Gabriela Ferreira, que comercializa flores na Passarela há mais de uma década. Ela diz que nunca tinha visto uma revitalização como essa. “Agora foi feita essa reforma e eu adorei e os clientes também gostaram. Tenho até bancada de madeira, muito chique, é mais rústico e moderno. Está tudo maravilhoso”, elogia.

A florista Mara Santos também aprovou a revitalização feita no local. “Comparando com o que era antes, melhorou bastante. É certo que a clientela está gostando e nós também. Está tudo bem arrumado”, destaca.

Júlia Oliveira comercializa flores há 36 anos e não tem vergonha de falar que ama a sua profissão. Sobre a reforma, ela também teceu elogios. “Gosto muito do que faço. É a melhor coisa do mundo, porque as plantas não fazem mal a ninguém. A Passarela sempre foi um lugar maravilhoso, por suas cores e perfumes, mas agora está ainda mais bonita. Aprovei muito essa reforma. Agora está tudo melhor. Trabalho num lugar mais arejado e mais confortável. Ficou tudo mais bonito, até ponto de energia colocaram, coisa que antes não tinha”, enaltece.

Opinião semelhante tem a florista Bruna Oliveira. “Gosto de trabalhar com flores e a reforma foi excelente, está tudo bonito e diferente. Antes o lugar era feio e desorganizado, hoje está mais funcional e bonito de se ver. Deu até mais vontade de trabalhar”.

O cliente Rafael Sampaio costuma ir sempre à Passarela das Flores para comprar arranjos para o seu comércio, e ele não tem dúvidas sobre o que achou da reforma do local. “Sempre comprei flores por aqui, porque eu tenho um comércio que às vezes eu preciso comprar alguns arranjos. Sempre estou por aqui. Percebi que houve a reforma e ficou bem bacana. As bancas padronizadas, todas iguais, mais organizado e higiênico, principalmente”, diz.

A reforma também foi elogiada por turistas, a exemplo do casal de Anápolis (GO), Ana Lúcia e Márcio. “As flores chamaram a nossa atenção e decidimos entrar. Gostei do local, é bem bonito e organizado, está de parabéns, disse Ana. “Aprovei a estrutura”, completou Márcio.

Agência Aracaju de Notícias