Prefeitura orienta sobre resultados de testes RT-PCR e serviço do MonitorAju

Além da testagem rápida em massa, através do projeto TestAju, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza, desde o início da pandemia, Unidades Básicas de Saúde para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de síndromes gripais ou suspeitos de infecção pelo coronavírus, nas quais são realizados os testes RT-PCR.

11/12/20 - 10:04:47

Durante a realização do teste na Unidade Básica, é feito o cadastro do usuário com seus dados pessoais, incluindo contato telefônico. E esse é um dado fundamental para a entrega do resultado do teste, visto que o Laboratório Central de Sergipe (Lacen) dá uma média de quatro a cinco dias para a confirmação do exame.

Atualmente, os testes RT/PCR estão sendo ofertados, diariamente, incluindo domingos e feriados, das 7h às 19h, nas UBSs Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário). Além dessas, as UBS Santa Terezinha (Robalo – Zona de Expansão) e Max de Carvalho (Ponto Novo) também estão realizando testes em pessoas assintomáticas, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

“Todos os resultados dos testes RT-PCR são liberados pelo Lacen, que repassa as informações para a SMS, que, por sua vez, informa os resultados positivos dos usuários por meio do serviço do MonitorAju. Só entramos em contato com os positivos para realizar o cadastro deles e monitorá-los assim como seus comunicantes. É importante destacar que o prazo para entrega do resultado do teste não é definido pela Secretaria Municipal da Saúde, mas pelo próprio Lacen, conforme o fluxo do laboratório”, explica o técnico da Diretoria de Inteligência da Saúde de Aracaju, Maycon Souza Santana.

Se o usuário não receber a ligação do serviço de monitoramento e desejar ter acesso ao resultado, é possível solicitá-lo através da plataforma AjuInteligente, disponível no endereço ajuinteligente.aracaju.se.gov.br , onde, após um breve cadastro com dados pessoais, o cidadão envia um email informando a unidade básica onde foi realizada a coleta.

Caso não consiga realizar a solicitação, pode-se ainda contatar o MonitorAju, no 0800 729 3534, digitando a opção 1. O prazo dado para a entrega do resultado é o mesmo estabelecido pelo Lacen, independente de onde o usuário solicita.

Maycon Souza orienta ainda que, ao ligar para o serviço de monitoramento, o usuário deverá informar o nome completo da pessoa e a unidade onde foi realizada a coleta para o teste. Para aqueles usuários que realizaram o teste pela rede de saúde particular, também é possível solicitar o resultado ao hospital ou clínica onde o exame foi feito.

MonitorAju e ampliação do serviço

O atendimento do MonitorAju acontece de segunda a sexta, das 7h às 17h. Já a entrega dos resultados positivados são dados também de segunda a sexta, das 7h às 17h, e aos sábados das 8h às 14h.

Já o monitoramento dos confirmados, comunicantes e sintomáticos é feito de segunda a sexta, das 7h às 17h, aos sábados das 8h às 14h e aos domingos e feriados, das 9h às 12h.

“Desde o último dia 3, o serviço do MonitorAju foi ampliado com o sistema robotizado que liga diariamente para todos os usuários que estão em monitoramento. Por esse sistema, o usuário responde a questões relacionadas aos sintomas, digitando 1 para sim e 2 para não. Casos em que há o agravamento dos sintomas, ou o usuário seja do grupo de risco e está com sintomas, a ligação é encaminhada para um técnico. Caso isso aconteça fora do horário de atendimento do monitoramento, o usuário será orientado a buscar atendimento hospitalar”, orienta o técnico da Diretoria de Inteligência da SMS.

Agência Aracaju de Notícias