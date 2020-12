SENADOR ALESSANDRO CONFIRMA APOIO A PROJETO DE JORNADA PARA ENFERMAGEM

11/12/20 - 13:29:42

Nesta sexta-feira (11), o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) realizou audiência com representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), Conrado Marques, coordenador da Comissão de Gestão de Crise (CGC), e Evaldo Lima de Oliveira Filho, enfermeiro fiscal. Durante o encontro o senador Alessandro ouviu as reivindicações e demandas mais urgentes dos profissionais de Enfermagem, e garantiu apoio como representante sergipano no Congresso Nacional.

De acordo com o conselheiro Conrado Marques, o panorama dos profissionais de Enfermagem é preocupante e as principais reivindicações são para proteção de quem está na linha de frente do combate à pandemia. “Os profissionais de Enfermagem atuam 24 horas, sete dias por semana ao lado dos pacientes. A falta de valorização da categoria resulta em consequências diretas para a população. Nessa pandemia vimos profissionais da enfermagem trabalhando na linha de frente, correndo muitos riscos, sem ganhar insalubridade e sem o devido descanso”, relata Conrado.

Os representantes do Coren-SE pediram apoio ao senador Alessandro para criação de espaços de visibilidade das bandeiras em defesa da Enfermagem e para os projetos em andamento, dentre eles: definição do piso salarial e da jornada de 30 horas de trabalho, além da regulamentação do repouso. “Nós acreditamos no trabalho do senador Alessandro Vieira e agradecemos a abertura de diálogo e o comprometimento dele com as melhorias que os profissionais de Enfermagem necessitam. Quem sustenta o sistema de saúde é a Enfermagem, mas infelizmente temos dificuldade de protagonismo”, afirma Evaldo Lima.

O senador sergipano confirmou apoio ao projeto que regulamenta a jornada de 30 horas para profissionais de Enfermagem e garantiu auxílio para as demais demandas. “Essa é realmente uma categoria desprestigiada, apesar da importância. Nós confirmamos o apoio à luta dos profissionais de Enfermagem. Vamos abrir espaço em nosso gabinete para mapear os projetos e traçar estratégias de debate, além de estimular no Senado Federal a Frente Parlamentar em favor da Enfermagem e ajudar na cobrança local, de fiscalização”, ressalta o senador Alessandro Vieira.

O Projeto de Lei 2.295/2000, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de Enfermagem foi aprovado no Senado Federal, nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados, e está pronto para ser votado em plenário. A luta pela regulamentação da jornada de trabalho de 30 horas é uma reivindicação histórica que dura mais de 20 anos.