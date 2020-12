Boni presume como será a televisão daqui a uma década: ‘O streaming não é o inimigo’. Pedro Bial recebe o ex-vice-presidente de operações da Rede Globo na série que celebra 70 anos da TV no Brasil

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, mais conhecido como Boni, iniciou sua carreira no rádio aos 15 anos. Desde então, fez parte da criação de importantes programas da teledramaturgia e de auditório, além de assinar projetos que estão na história do jornalismo e do humor. O publicitário que projetou boa parte dos 70 anos da TV foi recebido no Conversa com Bial desta sexta-feira, 11/12 para um papo sobre carreira e comunicação.