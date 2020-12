Eficácia sobre as vacinas contra o Covid e algumas dúvidas

Não . O diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde ( OMS ), Michael Ryan, alertou que as vacinas não significam zero Covid . “Vacinas e [campanhas de] vacinação não resolverão por si só o problema”.

O vírus continuará circulando até termos a cobertura vacinal e isso levará um tempo. Até lá, é necessário usar máscara, manter o distanciamento, continuar com os protocolos de higiene. Quanto mais o vírus circula, mais ele se adapta, e a ideia é diminuir a circulação do vírus.

Não . A sequência genética humana não é afetada pela técnica do RNA, que é nova e vem sendo usada em vacinas em testes pelo mundo, com bons resultados. Duas vacinas usam essa técnica: a da Moderna e a da Pfizer/BioNTech .

O mRNA (RNA mensageiro) leva a mensagem de qual proteína a célula deve produzir. Depois que entrega a mensagem, o mRNA se degrada rapidamente. “O mRNA não permanece e não tem como ele se integrar no nosso DNA ou alterá-lo”, explica Denise Garrett, epidemiologista e vice-presidente do Instituto Sabin.

Quem já teve Covid deve ser vacinado?

Sim. Especialistas dizem que os dados iniciais indicam que a vacina deve ser aplicada em que já teve a doença.

A vacina pode oferecer uma imunidade mais duradoura e trazer mais benefícios em relação à nossa imunidade natural

É verdade que a vacina de Oxford não é eficaz em idosos?

Não é possível afirmar isso. Os dados apresentados no estudo de fase 3 não mostram que a vacina não seja eficaz em pessoas com mais de 55 anos. Pesquisadores explicam que o recrutamento de idosos começou mais tarde que o de adultos mais jovens.

A eficácia não foi avaliada, pois é preciso ter um número suficiente de casos de Covid-19 entre os voluntários para indicar que a vacina está protegendo. Em novembro, um estudo de fase 2 da vacina de Oxford mostrou que ela foi capaz de estimular o sistema imunológico, desencadeando uma resposta forte em idosos, ou seja, com boa imunogenicidade nessa faixa etária doses de vacinas diferentes?

Ainda não existem evidências sobre o intercâmbio das vacinas candidatas. A princípio, caso uma vacina exija duas aplicações, a previsão é que você tome as doses do mesmo imunizante. Entretanto, pesquisadores da AstraZeneca (desenvolvedora da vacina de Oxford) vão investigar o uso combinado da sua vacina com a Sputnik V, da Rússia.

Eles disseram que o intercâmbio das vacinas pode aumentar a eficácia da imunização contra o coronavírus.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, alertou sobre as vacinas diferentes. “É importante saber qual foi a vacina que o cidadão vier a tomar. Há risco de reação adversa grave para quem tomar doses de vacinas diferentes”.

Por que quem tem alergia corre risco com a vacina da Pfizer?

Não é bem assim. Os reguladores britânicos explicaram que qualquer pessoa com histórico de reação alérgica significativa a uma vacina, medicamento ou alimento não deveria tomar a vacina. Isso acontece também com outras vacinas, para outros vírus.

A Pfizer excluiu pessoas com histórico de reações adversas significativas às vacinas ou aos ingredientes de seu imunizante nos testes.

O diretor médico do NHS, o serviço público de saúde britânico, Stephen Powis, disse que “como é comum com as novas vacinas, a MHRA aconselhou, por precaução, que pessoas com histórico significativo de reações alérgicas não recebam esta vacina”.

A vacinação contra a Covid-19 acabará com o coronavírus?

Ainda não se sabe. Em maio, a OMS afirmou que não há como prever quando se o coronavírus irá desaparecer um dia, mesmo com uma vacina (veja mais no vídeo abaixo).

Porém, ainda que a vacina não seja capaz de fazer o vírus desaparecer, ela será capaz de interromper as cadeias de transmissão e conter a disseminação entre as populações.

A previsão dos cientistas e da própria OMS é que o coronavírus se torne endêmico: à exemplo do que ocorre com o Influenza, que infecta novas pessoas todos os anos, o vírus continuará em circulação infectando aqueles que estiverem suscetíveis à Covid-19.

Um mesmo tipo de vacina funcionará para todas as pessoas?

Não. Além de casos específicos em certos grupos – grávidas, mulheres amamentando e alérgicos, entre outros –, há a questão da faixa etária. Nosso sistema imune muda com a idade; logo, a resposta às vacinas também.

Por isso, uma vacina que seja eficaz e segura em adultos pode não ser para crianças ou idosos, e vice-versa.

Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização (SBIm), todos estes fatores devem ser levados em conta na hora do governo estruturar um Plano Nacional de Imunização (PNI), prevendo que serão precisos mais de um tipo de vacina.

Não sou grupo de risco, não sei quando serei vacinado pelo SUS. Poderei comprar a vacina em uma clínica particular?

Ainda não há uma previsão de quando as clínicas particulares conseguirão comprar lotes das vacinas contra a Covid-19 que forem aprovadas no Brasil.

Isso porque a orientação dos órgão de saúde nacionais e internacionais é que todas as doses produzidas pelos laboratórios neste primeiro momento sejam direcionadas aos governos, com a finalidade de garantir que as pessoas dos grupos de risco sejam imunizadas o mais breve possível.

Para quem as vacinas contra a Covid-19 não são indicadas?