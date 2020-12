Juca se reúne com Guardas Municipais e debate melhorias para a categoria

12/12/20 - 07:56:42

O prefeito eleito de Laranjeiras, José de Araújo (Juca), recebeu em reunião, os guardas municipais, quando ouviu sugestões e reivindicações para melhorar as condições de trabalho da categoria. De imediato, o futuro gestor garantiu que fará uma reestruturação da Guarda de acordo com os limites financeiros do município, tendo em vista que a gestão atual acumulou cerca de R$ 30 milhões em dívidas com a folha de pagamento dos servidores e encargos trabalhistas nos últimos anos.

Juca garantiu aos representantes que vai promover ações de qualificação, treinamento e valorização dos guardas municipais. Assim como, trabalhar em conjunto com a Polícia Militar para garantir mais segurança aos laranjeirenses e ao patrimônio público. “Quero fazer o que for melhor para vocês. Hoje, firmo o compromisso de trazer melhorias, mas também, peço a compreensão, por que em 2021 enfrentaremos diversas dificuldades financeiras com a queda na arrecadação”, disse Juca.

O presidente da Associação dos Guardas Municipais, Rosevaldo dos Santos, reconheceu a crise financeira e apresentou sugestões de reestruturação que oferecem melhores condições de trabalho e valorização com custos bem menores do que os praticados no município atualmente. “Nós queremos soluções que atendam as nossas reivindicações e que também estejam dentro dos limites do município. Reconhecemos que estamos em crise, mas esperamos um diálogo a partir de agora. Para se ter uma ideia, estamos necessitando até de uniformes novos. Os últimos que chegaram foram entregues na sua primeira gestão”, lembrou Rosevaldo.

Juca ouviu atentamente as sugestões e reivindicações, garantiu o diálogo permanente e reafirmou o compromisso de reestruturar a Guarda Municipal e trazer melhorias. “Tudo será feito aos poucos, conforme as condições financeiras. Não posso prometer aquilo que já sei que não vou cumprir. Portanto, tudo será feito com diálogo e transparência”, frisou Juca.

ASCOM JUCA