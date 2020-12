Marcações de consultas on-line na Rede Primavera É só acessar o site da instituição

12/12/20 - 11:55:12

A Rede Primavera Saúde conta com um novo serviço para proporcionar conforto e tranquilidade aos pacientes. Já está em funcionamento a marcação on-line para as consultas médicas em diversas especialidades. É só acessar o site da instituição www.redeprimavera.com.br, clicar no ícone “marcar consultas” e preencher as informações necessárias. Então, faça parte desse método rápido, prático e fácil para cuidar da sua saúde!