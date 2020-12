Marieta Severo recebeu alta na manhã deste sábado e já está em casa. Após 8 dias internada com Covid e pneumonia

Marieta Severo recebeu alta na manhã deste sábado e já está em casa, segundo informou ao EXTRA a assessoria de imprensa da artista. Ela foi internada no hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na sexta-feira da semana passada, depois de ter testado positivo para o Covid-19 e ser diagnosticada com pneumonia.

Segundo informou a assessoria de imprensa, a atriz de 74 anos está de repouso e terá que tomar medicação para pneumonia. Ela vai seguir fazendo exames para se certificar sobre o coronavírus.

O marido de Marieta, Aderbal Freira-Filho, segue internado na mesma unidade desde junho, após sofrer um AVC hemorrágico.

Marieta deu entrada no hospital nu último dia 4 para realizar alguns exames relacionados à doença, após ter sintomas leves, como mal-estar e febre. Na ocasião, foi constatada a pneumonia leve e teve que ficar em observação na unidade por precaução e segurança.

A atriz precisou se afastar das gravações de “Um lugar ao sol”, próxima novela das 21h.

