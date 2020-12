Prefeitura divulga resultado do edital Janelas Para as Artes

12/12/20 - 10:47:41

Por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), a Prefeitura de Aracaju divulgou, nesta sexta-feira, 11, o resultado final dos selecionados no edital Janela Para as Artes, estratégia elaborada pela gestão municipal para fomentar a retomada do setor artístico-cultural, por meio da Lei Aldir Blanc, a qual disponibiliza recursos emergenciais a esse segmento da economia prejudicado pela pandemia do novo coronavírus.

Da mesma forma, a aspiração da Funcaju foi o de aplicar uma política cultural que exercesse, acima de tudo, uma curadoria nos projetos apresentados para que eles fossem disponibilizados à sociedade através dos produtos artísticos oriundos das oito categorias estabelecidas, entre elas: Audiovisual (84 ), Artes Visuais e Arte Urbana (55 ), Literatura (20 ), Economia Criativa (24 ), Artes Cênicas (56 ), Quadrilhas Juninas e Brincantes da Cultura Popular Tradicional ( 12), Música ( 259) e Ações Afirmativas e Cidadania (11 ).

O Janelas Para as Artes recebeu a inscrição de 979 projetos, os quais foram avaliados por uma equipe de pareceristas de nível nacional e local, que observaram critérios técnicos de portfólio, atuação, excelência e o impacto do projeto na sociedade aracajuana, utilizando-se da equidade para promover a inclusão de diferentes projetos, desde os mais verdes aos mais maduros.

“Além de levar o fomento aos artistas que ficaram prejudicados pela pandemia, estamos fazendo da aplicação da Lei Aldir Blanc em Aracaju um instrumento de política cultural. Não seremos mero repassador de recursos, queremos entregar à sociedade o melhor da produção cultural aracajuana”, ressalta o presidente da Funcaju, Luciano Correia.

No total, foram contemplados 521 projetos. Com uma verba que soma a ordem de R$3.835.500,00. O documento completo com os selecionados pode ser acessado através do site aldirblancaju.art.br, clicando na aba documentos.

Edital de Pareceristas

Para tal avaliação, foi aberto também o Edital dos pareceristas, uma chamada pública que selecionou profissionais qualificados das áreas e categorias presentes no edital.

A chamada pública de pareceristas gerou oportunidades, devido à interação entre os artistas locais e os pareceristas, desde o padrão adotado a critérios estabelecidos em ambos editais, o que contribuiu, também, para elevar o nível do fazer artístico-cultural em Aracaju e destacou os trabalhos dos artistas aracajuanos nacionalmente.

Calendário do edital

Seguindo o calendário estabelecido no edital, após o resultado preliminar divulgado no último dia 3 de dezembro, os projetos suplentes tiveram a oportunidade de solicitar recursos de reavaliação em até dois dias úteis pelo e-mail aldirblancaju@aracaju.se.gov.br, disponibilizado aos interessados.

Logo após este período, as comissões de pareceristas avaliadores voltaram a se reunir, revisando os recursos enviados. Após este processo, foram adicionados novos projetos à lista final de selecionados.

Outro fator importante para o aumento do número de projetos contemplados no resultado final foi o remanejamento da verba disponível do incis o II Subsídios a Espaços Culturais para o inciso III, o Edital Janelas para as Artes.

“Selecionamos mais de 500 projetos, pois o que fizemos foi remanejar recursos do que sobrou do inciso II, do grupo de Espaços Culturais e incluímos excedentes em várias categorias. Para se ter uma ideia, somente na categoria de música, aprovamos praticamente todos os inscritos. O investimento somente em música é superior a R$1 milhão”, pontua Luciano Correia.