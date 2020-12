Casos de Covid-19 continuam oscilando. Neste domingo foram 675, com 4 mortes

13/12/20 - 21:55:34

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo (13), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 675 casos e quatro novos óbitos. Em Sergipe, 99.151 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.365 morreram. Todos os quatro óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 87.498 pacientes foram curados.

Os quatro óbitos foram: mulher, 74 anos, de Aracaju, com hipertensão e cardiopatia; homem, 87 anos, de Itabaiana, com hipertensão e cardiopatia; homem, 71 anos, de Nossa Senhora das Dores, com cardiopatia; e homem, 59 anos, de Simão Dias, com diabetes.

Foram realizados 224.740 exames e 125.589 foram negativados. Estão internados 262 pacientes, sendo 129 em leitos de UTI (90 na rede pública, sendo 83 adultas e 7 pediátricas; e 39 na rede privada, sendo 34 adultas e 5 pediátricas) e 133 em leitos clínicos (86 na rede pública 47 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 5.089 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.