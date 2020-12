Covid-19: Força tarefa realizou fiscalização no Centro e Passarela do Caranguejo

13/12/20 - 06:00:03

A força tarefa, composta pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária Municipal, realizou mais uma ação de fiscalização nesta sexta-feira, 11. Os trabalhos começaram à tarde no Centro de Aracaju e se estendeu para a noite na Passarela do Caranguejo e na avenida Hermes Fontes. O objetivo foi verificar o cumprimento dos protocolos sanitários para a prevenção contra a Covid-19.

No calçadão da Rua João Pessoa, as equipes visitaram lojas comerciais, salões de beleza e outros estabelecimentos. Foram observadas a capacidade de 70% de pessoas no interior, a obrigatoriedade do uso de máscaras e disponibilidade de álcool gel para clientes e funcionários. As empresas que não cumpriam os protocolos sanitários foram autuadas. Numa segunda etapa, que será realizada nos mesmos locais, quem for reincidente poderá sofrer penalidade com multas e até mesmo a interdição da atividade.

Na Passarela do Caranguejo e na avenida Hermes Fontes, a fiscalização se concentrou em bares e restaurantes. “Observamos que muitos estabelecimentos estão cumprindo os decretos, porém uma parcela ainda foi notificada por desrespeitar o distanciamento de 1,5m entre as mesas e por exceder a capacidade máxima de seis pessoas por mesa”, afirmou Paulo Thiago, fiscal sanitário do Estado.

Segundo ele, também houve notificação para empresas que não exigiram o uso da máscara para entrar e ao se deslocar no interior do estabelecimento. “Percebemos clientes sem máscara. De acordo com os proprietários de bares, eles passam as orientações, mas ainda há uma resistência por parte de clientes, porém eles devem conversar e exigir”, finalizou.