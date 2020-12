Deputado João Daniel recebe Título de Cidadão Gararuense

13/12/20 - 07:12:25

Em sessão solene realizada na noite desta sexta-feira, dia 11, o deputado federal João Daniel recebeu o Título de Cidadão Gararuense A homenagem foi uma propositura do vereador Juarez Alves de Oliveira, aprovada pelos demais parlamentares, pelos trabalho em defesa dos trabalhadores realizado pelo deputado e as ações em prol do município de Gararu. A sessão foi presidida pelo vereador Roque, presidente da Câmara de vereadores do município.

João Daniel ressaltou a alegria em receber o título. “Essa homenagem nos deixa muito feliz e quero agradecer a este Título em nome do vereador Juarez, que apresentou a propositura, este grande parlamentar, com seis mandatos de atuação destacada, correta, um trabalhador honesto, que representou com muita dignidade a Câmara de Gararu e nas últimas eleições não concorreu novamente”, registrou o deputado, ao estender os agradecimentos aos demais vereadores da atual legislatura.

A solenidade contou também com a presença da prefeita eleita do município, Zete, vereadores eleitos, entre eles Ninho Cabeleireiro, a ex-prefeita e ex-presidenta da Câmara, Iraci Alves e sua família.

Em seu discurso, no vereador Juarez destacou a atuação política de João Daniel, sempre ao lado das pessoas mais carentes. “Vi sua luta do começo. Um trabalhador ao lado do trabalhador e é por isso que hoje estamos fazendo essa entrega para você ser mais um filho de Gararu”, disse. Ele também ressaltou o apoio dado pelo deputado ao município e disse ter certeza de que ele continuará ajudando Gararu.

As emendas parlamentares indicadas por João Daniel para Gararu somam R$ 730 mil. Recursos estes destinados para várias áreas, entre elas a saúde, tanto para custeio quanto para a aquisição de equipamentos como uma ambulância e um ônibus para o transporte de pacientes. “A nova prefeita Zete saiba que vai ter um guerreiro ao nosso lado. Está aqui nosso deputado e que tenho certeza que ele vai nos ajudar muito, ao lado dos vereadores que estão chegando”, acrescentou Juarez.

O presidente da Câmara, vereador Roque, disse que a entrega do Título de Cidadão Gararuense a João Daniel era fazer justiça à história de luta do parlamentar. “João Daniel tem uma história de vida, de muita luta e politicamente nos faltam até palavras. João Daniel se tornou hoje um dos políticos mais influentes de Sergipe. É inquestionável a luta e o desempenho dele, não só na Assembleia Legislativa, por onde ele passou, mas também na Câmara, com uma luta voltada para os mais carentes, para o homem do campo e os trabalhadores. E em seus mandatos nunca faltou a Gararu, sempre teve atenção. Que você continue no exercício do seu mandato lembrando sempre do cidadão gararuense, município que você conhece muito bem a realidade”, declarou.

Por Edjane Oliveira

Foto: Erivan Lopes