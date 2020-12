Energisa e Prefeitura de Aracaju preparam Natal Iluminado do Parque da Sementeira

13/12/20 - 06:56:16

Decoração deste ano conta com Árvore de Natal com projeção mapeada e casa do Papai Noel interativo

Com destaque inovador, a decoração natalina do Parque da Sementeira deste ano vai encantar os sergipanos e turistas de 14 a 30 de dezembro. A ornamentação, realizada pela Energisa em parceria com a Prefeitura de Aracaju, integra o projeto Natal Iluminado 2020 e tem o objetivo de trazer o encanto do Natal ao local, com um verdadeiro espetáculo de luzes e cores a céu aberto. O acendimento dos 7 milhões de pontos de luz será na segunda, dia 14, às 19h.

A programação deste ano prevê algumas novidades, como a Árvore de Natal com projeção mapeada, que permite a visualização de imagens em uma estrutura tridimensional, em diferentes ângulos. Outra atração será o Papai Noel interativo, que estará em uma casa montada para se comunicar com os visitantes de forma segura, através de transmissão simultânea, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos.

A decoração contará ainda com Presépio, túneis iluminados, uma manjedoura e árvores de Natal 3D coloridas de oito metros de altura, flutuantes nos lagos. Além de iluminação especial nas árvores e diversos objetos de ornamentação com luzes espalhados pelo Parque, tudo isso para compor lindos e mágicos cenários natalinos em vários locais.

“Estamos preparando todos os detalhes com muito carinho, com o objetivo de transmitir uma mensagem de esperança e luz aos sergipanos, para que possam desfrutar de momentos de magia e reflexão, tão intensos nesse período de fim de ano”, conta o Diretor-Presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

O Papai Noel interativo estará disponível para visitação nos dias 14, 18, 19, 20, 25, 26 e 27, das 18h30 às 21h, já a Árvore de Natal com projeção mapeada poderá ser vista todos os dias, durante esse mesmo horário. Além da ambientação natalina do Parque da Sementeira, a Energisa está apoiando também a decoração do Natal Iluminado que está instalada em vários pontos da Capital.

Por Regiane de Andrade Sa