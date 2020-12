CARLOS CAUÊ RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO SERGIPANO POR DEDICAÇÃO AO ESTADO - FaxAju

CARLOS CAUÊ RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO SERGIPANO POR DEDICAÇÃO AO ESTADO

Com a aprovação unânime dos 24 deputados estaduais do Poder Legislativo de Sergipe, o marqueteiro político, publicitário e jornalista Carlos Roberto da Silva, (Carlos Cauê), recebeu na tarde desta segunda-feira (14), o Titulo de Cidadão Sergipano. A propositura da homenagem a Cauê é uma iniciativa do presidente da Casa Legislativa, Luciano Bispo, (MDB). A solenidade ocorreu no Gabinete da Presidência da Casa Legislativa, e contou com a participação de autoridades políticas de Sergipe, amigos e familiares.

Carlos Cauê é natural de Maceió. Em seu discurso, muito emocionado, declarou durante a solenidade que o título vem consagrar a sua cidadania dentro do Estado que ele escolheu viver e se profissionalizar. “Me sinto honrado. Este título consagra a minha cidadania em Sergipe, estado que escolhi para morar, viver e trabalhar”, declarou o homenageado.

Para o presidente da Casa Legislativa, Luciano Bispo, o nome Cauê é sinônimo de competência marketing político de Sergipe, e indicá-lo ao título de cidadão sergipano foi uma decisão justa, tendo em vista os mais de 39 anos de vivência do homenageado em Sergipe. “A votação para que Carlos Cauê recebesse o título de cidadania foi por unanimidade, com o sim de todos os 24 deputados. Agora ele é cidadão de Sergipe de fato e de direito, e para nós sergipanos é uma honra tê-lo conosco”, declarou.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, destacou que Cauê é um amigo, um homem de inteligência rara, brilhante publicitário e que militam juntos desde o ano de 1981, quando atuaram no Diretório Estudantil na Universidade Federal e posteriormente na fundação do Partido PC do B.

“Há 40 anos ele é sergipano por opção. Cauê trabalhou desde que chegou a Sergipe para o progresso e desenvolvimento na nossa cidade e do nosso estado. Cauê foi o secretário de Comunicação na prefeitura e posteriormente ele passou a ser o secretário de Comunicação do governador Marcelo Déda, em épocas passadas da nossa política. Recentemente foi o responsável pelo meu marketing político, que me consagrou como reeleito prefeito de Aracaju”, contou Edvaldo.

Para o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, Cauê é mesmo um sergipano. “A Assembleia Legislativa acertou em o conceder esse título, que o torna sergipano de fato e de direto por histórico de vida no nosso Estado”, disse.

O líder do governo, deputado Zezinho Sobral fez a leitura da ata da solenidade e destacou a importância da indicação ao título. “Nós formalizamos algo que já era de fato, pois o trabalho de Carlos Cauê já é visto por Sergipe há 39 anos, é uma dedicação de vida”, ressaltou Zezinho Sobral.

A solenidade também contou com a presença dos deputados Adailton Martins, Zezinho Sobral e Capitão Samuel, do reitor da Universidade Tiradentes (UNIT), Jourberto Uchoa e do ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto.

Biografia – Alagoano, natural de Maceió, Cauê chegou a Aracaju em 1981 para estudar Engenharia Química, na Universidade Federal de Sergipe (UFS). De lá pra cá, fez de Sergipe seu Estado e de Aracaju sua cidade para viver. Formou-se em Jornalismo pela Universidade Tiradentes (Unit) e traz na bagagem o ofício de escritor, publicitário e especialista em marketing político, destacando-se em diversas campanhas políticas e sendo vitorioso em muitas delas.

Carlos Cauê foi um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe, ex-presidente da Funcaju e ex-secretário de Cultura da Prefeitura de São Cristóvão, onde reativou o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc) e criou a Fundação Cultural João Bebe Água. Ele exerceu a função de secretário de Estado da Comunicação do Governo de Sergipe e atualmente Cauê é o secretário Municipal de Comunicação de Aracaju.

Por Stephanie Macêdo