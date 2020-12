EDIVAL GÓES É O NOVO PRESIDENTE ESTADUAL DO PCDOB EM SERGIPE

14/12/20 - 09:58:09

Em reunião realizada no Comitê Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe, no dia 23 de novembro, e atendendo ao pedido de afastamento de Antônio Bittencourt, da presidência estadual do partido, ficou definido que Edival Antônio de Góes é o novo presidente do Diretório Estadual do PCdoB em Sergipe.

Edival Antônio de Góes é natural de Simão Dias, funcionário público federal, entrou no PCdoB ainda na década de 80 e sempre atuou no movimento sindical, sendo liderança destacada. Foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFS (SINTUFS), da direção da Central Única dos Trabalhadores de Sergipe (CUT-SE), e também foi o presidente fundador da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil em Sergipe (CTB-SE), no qual também compôs a direção nacional desta entidade.

Edival Góes, como é conhecido, é o primeiro Presidente Estadual do PCdoB/SE oriundo da frente sindical e trás essa longa experiência em organização, combatividade e negociação, tão característica da luta sindical. Edival sempre foi reconhecido pela sua capacidade de formulação política, e de organização do partido na classe trabalhadora; ele assume a Presidência Estadual do PCdoB em uma grave crise econômica, política e sanitária no país e tem como principal tarefa preparar o partido para a Conferência Estadual e Nacional em 2021.

Apesar das dificuldades, Edival inicia seu mandato a partir de uma grande vitória politica e eleitoral em 2020 que foi a construção de uma chapa de vereadores competitiva e a manutenção do espaço político do PCdoB na Câmara de Vereadores de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Na capital, tivemos a reeleição do vereador Professor Bittencourt e em Nossa Senhora do Socorro, a vitória das candidatas Fernanda Estevez e Conceição da Milenium. Além também, da vitória dos prefeitos Edvaldo Nogueira e Padre Inaldo, ambos opiados pelo PCdoB.

“A principal tarefa dos comunistas sergipanos é aplicar a orientação nacional do partido no sentido da construção de uma frente ampla para combater o bolsonarismo e superar a antidemocrática cláusula de barreira em 2022, e isso vai exigir a formulação de uma orientação política ampla que unifique o partido na necessidade de organização e valorização de todas as frentes do partido e que compreenda o movimento 65 como instrumento de fortalecimento e enraizamento do partido no seio do povo”, pontuou Edival Góes.

O vereador Antônio Bittencourt continua na presidência do diretório municipal do PCdoB de Aracaju e passa a ser o vice-presidente do diretório Estadual.

Por Ascom PCdoB

Foto: Arquivo Pessoal