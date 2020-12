Mostras do Curta-SE drive-in com entrada franca começam nesta segunda-feira

14/12/20 - 07:48:09

O formato será drive-in e a entrada é franca

A 20ª edição do Festival Iberoamericano de Cinema de Sergipe (Curta-SE) continua neste mês de dezembro e em março de 2021, em Aracaju. Com a temática “Eu não sou um Robot”, o evento é realizado pela AVBR Produções, contemplado pela Lei Aldir Blanc e conta com entrada franca e em formato drive-in, com limite de até quatro pessoas por carro.

No mês de dezembro, o público poderá acompanhar as Mostras Informativas nos dias 14, 15, 16, 17 e 18. A programação acontecerá de duas formas: a primeira de forma presencial, a partir das 18h, com exibição de curtas infantis/acessibilidade, nacionais e ibero-americanos, no drive-in Museu da Gente Sergipana, e a segunda, de forma on-line, com exibição de curtas, websérie e longas através do site www.mostradecinemasdobrasil.com.br.

Nos dois modelos, as produções abordarão a temática do cinema, com direção feminina; o cinema em tempos de pandemia; cinema voltado para o público infantil, dentre outros.

Ainda em sua 20ª edição, o Curta-SE lança para o mês de março do próximo ano, as Mostras Competitivas, que acontecerão de 23 a 26 de março. Os interessados em participar da competição devem ficar atentos ao prazo de inscrições seletivas, que será de 11 a 29 de janeiro de 2021.

Curta-SE

A 20ª edição do Curta-se teve início em novembro, contando com patrocínio

do Sebrae SE e segue através da Lei Aldir Blanc, Bicentenário Sergipe, Conselho Estadual da Cultura, da Fundação de Arte e Cultura Aperipê de Sergipe (Funcap), Governo Estadual de Sergipe, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Também recebe apoio do Cine Vitória, Instituto Banese, Museu da Gente Sergipana, Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, Avanca 2020 e Mostra Cinemas do Brasil.

Confira a programação de 14 a 18 de dezembro:

Mostras Informativas – Drive in Museu da Gente – Entrada franca

Segunda-feira – 14.12

18h

Mostra de Curtas -2ª Mostra de Cinemas de Rua no Brasil

Programa ‘Mulheres Gravando!’ Filmes sobre cinemas de rua com direção de mulheres . 60 min

Terça-feira – 15.12

18h

Programa ‘Cinemas de Rua em Tempos de pandemia’ Filmes realizados durante a pandemia no Mundo de 2020. 22 min.

Mostra websérie – 60 min

Quarta-feira – 16.12

18h

Mostra de Curtas- Festivalzinho / Acessibilidade – Parceria Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis – 68 min

19hh30

Mostra de Curtas Nacionais – 56 min

Quinta-feira – 17.12

18h

Mostra de Curtas Iberoamericanos – Parceria “Avanca Film Festival” – Portugal. 60Min

-A Tua vez. Dir. Cláudio Jordão, David Rebordão Portugal. Ficção | 2019. 17’56”

-murmuratorium – rumos e rumores . Dir. Luís Margalhau Portugal. – Documentário | 2020 – 27′

-Carnaval Sujo. Dir. José Miguel Moreira. Portugal – Ficção | 2019. 15′

19h15

Mostra de Longas

2ª Mostra Cinemas do Brasil – Longas

-O homem da cabine – Cristiano Burlan – São Paulo/SP – 79′

Sexta-feira – 18.12

18h

Mostra de Longas

Um filme de Cinema – Walter Carvalho – Rio de Janeiro/RJ – 110′ –

Festival Curta-SE – on-line (www.mostracinemasdobrasil.com.br)

2ª Mostra de Cinemas de Rua no Brasil:

-Mostra de curtas dirigidos por mulheres

-Mostra websérie

-Programa ‘Cinemas de Rua em Tempos de pandemia’

-Mostra de Longas

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções