Neto Batalha prestigia jogo beneficente em Aracaju entre amigos

14/12/20 - 16:14:39

Neste final de semana, o vereador eleito em São Cristóvão, Neto Batalha (PP), calçou a chuteira por uma boa causa. Ele entrou em campo numa partida beneficente entre Amigos do deputado Capitão Samuel x Washington (Coração Valente). O resultado final pouco importou, mais importante foi a iniciativa em ajudar ao próximo.

No fim do jogo, Neto Batalha parabenizou os organizadores e elogiou as ações do deputado estadual Capitão Samuel, que tem um trabalho voltado para recuperação de dependentes químicos. “Conheço de perto o projeto Batalhão da Restauração em nossa querida São Cristóvão, e desde já como vereador eleito do município, quero buscar recursos e adotar essa bandeira, pois é uma causa nobre e de grande importância”, afirmou.

Ansioso com o trabalho legislativo, Neto Batalha convidou o ex-atacante do Fluminense e São Paulo para fazer um jogo beneficente na cidade histórica. “A presença do artilheiro Washington em nosso município chamaria a atenção de muitas pessoas. Já combinei com ele e quando a pandemia acalmar realizamos esta ação solidária para ajudar alguma instituição carente”, disse animado o vereador recém-eleito.

Por Guilherme Fraga