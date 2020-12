Sesc Sergipe realiza “Encontro SESC Juventudes”

O Sesc em Sergipe desenvolve o Trabalho Social com Jovens na faixa etária dos 12 aos 18 anos, com o objetivo de fomentar o protagonismo juvenil, o exercício da cidadania e a participação comunitária por meio de diversas atividades socioeducativas, recreativas, culturais e esportivas que contribuam para formação de valores, resgate da autoestima e promoção da cidadania.

Assim, reafirmando o caráter educativo e formativo de suas ações, será realizado no dia 16 de dezembro, o “Encontro Sesc Juventudes”, com o objetivo de promover discussões temáticas convergentes ao cotidiano dos jovens na atualidade, tendo como marco histórico os 30 (trinta) anos de existência do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), principal instrumento na proteção da infância, no que diz respeito à garantia de seus direitos, não só por parte do Estado, como também da família e da sociedade.

Este evento, que será transmitido por meio da plataforma Youtube, tem como público-alvo os jovens, sejam ou não participantes dos grupos do Sesc, profissionais que atuam junto a este segmento e a comunidade em geral que se interessa pelas temáticas a serem abordadas. Para o desenvolvimento da programação, foram firmadas parcerias com o Ministério Público de Sergipe (MPSE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Sergipe), Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS).

Programação

Data: 16/12/2020

Horário: 10 horas

Palestra sobre o tema “Protagonismo Juvenil, adolescência e participação democrática”

Palestrante: Felipe Pereira de Oliveira – Assistente Social

Mediadora: Márcia Regina (Assistente Social do Sesc)

Horário: 14 horas

Mesa Redonda sobre o tema “Juventude e cidadania: Direitos e repercussões sociais”

Convidados:

Promotoria da Infância e Adolescência do MPSE

Comissão da Infância, Adolescência e Juventude da OAB/SE

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA)

Secretaria Estadual de Inclusão e Assistência Social (SEIAS)

Mediadora: Isabelle Menezes (Assistente Social do Sesc)

