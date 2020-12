SUSPEITO MORRE APÓS TROCA DE TIROS COM AS GUARNIÇÕES DO ELEFANTE E DO TÁTICO

14/12/20 - 06:13:30

A Polícia Militar, através do 1°BPM, apreendeu neste domingo, 13, arma de fogo após troca de tiros com os policiais do 1°BPM.

Durante patrulhamento na área, os policiais do Tático visualizaram dois indivíduos em um veículo realizando disparos de arma de fogo no conjunto. 17 de Março.

Durante o acompanhamento, a guarnição perdeu o veículo de vista. Contudo, uma equipe do Elefante (1°BPM) conseguiu alcançar o veículo e interceptá-lo.

O suspeito disparou novamente contra a guarnição que revidou a justa agressão alvejado-o e o outro envolvido se entregou.

Os policiais prestaram socorro, contudo o suspeito não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no HUSE. Com ele foi encontrado um revolver cal.38 com cinco munições deflagrada e um intacta.

O segundo elemento confessou que estava seguindo ao conjunto 17 de Março matar um desafeto quando se deparou com os policiais.