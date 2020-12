Visita aos lotes de bens inservíveis que vão a leilão segue até quinta-feira, 17

14/12/20 - 16:30:37

Nesta segunda-feira, 14, a Prefeitura de Aracaju abriu à visitação os locais onde estão os lotes dos bens que serão leiloados pela Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) na próxima sexta-feira, dia 18. As visitas para que os interessados possam verificar pessoalmente as condições dos itens podem ser feitas até quinta-feira, das 8h às 12h.

São 26 lotes compostos por bens considerados inservíveis para o município, como cadeiras, mesas, computadores e quatro veículos. Clique aqui para acessar mais informações no Edital nº 02/2020.

O leilão será realizado, pela primeira vez, apenas no formato online, devido às recomendações de biossegurança em função da pandemia da covid-19. A sessão de venda será pelo site www.rjleiloes.com.br, a partir das 9h30.

Confira o local de visita para cada lote:

Lotes: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11 e 15

Rua Argentina, nº 475. Bairro América

Lotes: 05, 08, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22

Rua Porto da Folha, 487. Bairro Suíssa

Lotes: 23, 24, 25 e 26

Sede da Guarda Municipal (Parque da Sementeira)