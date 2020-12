Lázaro Ramos conta que recusou três vezes convite para ‘Falas Negras’: ‘Pela saúde mental’. Ator é o convidado do ‘Conversa com Bial’

15/12/20 - 18:52:33

Pedro Bial recebe nesta madrugada um dos maiores atores do Brasil, que revela seu talento não só através dos personagens que faz, mas também do seu olhar para direção de documentários e os livros que já escreveu. Lázaro Ramos conversa com Bial nesta terça-feira, 15/12, sobre carreira, televisão, trabalhos e sua perspectiva para um Brasil mais igualitário.

O convidado também revela como foi produzir o especial Falas Negras, exibido na Rede Globo em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Idealizado por Manuela Dias e dirigido por Lázaro, o documentário reúne textos históricos de grandes personagens negros.

A Bial, ele conta que ela fez o convite no período dos protestos pelo George Floyd e João Pedro. “Eu neguei três vezes à Manu”, revela.