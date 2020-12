Academia Gloriense de Letras festeja seus 8 anos de atuação

15/12/20 - 09:05:17

Em 12/12/2020, instalou-se no solo sertanejo a primeira Academia de Letras dos municípios sergipanos, Academia Gloriense de Letras (AGL). Fundada por oito idealizadores com o intuito de haver uma maior promoção das letras e da cultura de Nossa Senhora da Glória.

No último sábado, 12/12/2020, os 26 Membros Efetivos, 11 Membros Correspondentes e 5 Membros Honorários comemoraram o 8º Aniversário desse sodalício, responsável pelo desenvolvimento de ações que oportunizam crianças, jovens e adultos a adentrarem no universo da leitura e escrita através dos projetos já consolidados, a saber: Encontro Gloriense de Escritores e Leitores, Concurso Literário Profª Maria Iracema Santos, Seminário das Academias Literárias de Sergipe, Movimento Via Láctea (MVL), Encontro de Jovens Escritores do Alto Sertão Sergipano, Festa Literária de Glória (FLIG), Oficinas Literárias, além dos projetos individuais dos seus membros.

A festa iniciou às 13h com a realização da Maratona Literária, sendo transmitida pelo seu canal no You Tube, envolvendo atividades desenvolvidas e apoiadas por seus membros. Foi um momento de integração e interação, confirmando a boa relação da Academia com os movimentos culturais e artísticos do município e com as demais Academias do estado.

Na ocasião houve o lançamento da Antologia “O Florescer das Letras”, composta pelos textos dos finalistas do VI Concurso Literário Profª Maria Iracema Santos. Ainda foi concedido o Prêmio “Destaques Literários 2020” à professora Alciene Neves (IFS Campus Sertão), à jovem cordelista Claudia Emílly e ao músico Jarbas Damasceno (Jarbas Moreno). Este prêmio reconhece o trabalho de cidadãos que se destacam através de ações direcionadas à sociedade gloriense.

A Maratona finalizou com a posse da nova Diretoria Executiva da AGL e do Conselho Fiscal, biênio 2021-2022:

Presidente: Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Vice-Presidente: Lucas Lamonier Silva Santos

Secretário Geral: Kelber Rodrigues de Souza

Secretária Adjunta: Gileide Barbosa de Souza Santos

Diretor Financeiro: Marcelo de Jesus Moura

Diretora Financeira Adjunta: Maria do Carmo Sousa

Diretor de Comunicação e Intercâmbio: Jorge Henrique Vieira Santos

Diretor de Projetos e Eventos: Adebaldo Feitosa de Sousa Júnior

Conselho Fiscal:

Leosmar Simplicio da Silva

Leunira Batista Santos Sousa

Maria Lucíola Santos

Acompanharam a Maratona membros da Academia Sergipana de Letras, Academia Cristinapolitana de Letras e Humanidades, Academia Literária Brasil e Suiça – Sergipe, Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano, Academia Dorense de Letras, Academia Estancianda de Letras, Academia Sergipana de Cordel, Academia Sergipana de Contadores de História, Academia Aquidabãense de Letras, Cultura e Artes, Academia Literocultural de Sergipe, Plêiade Cavalo-do-Cão, A Poesia indo à Escola, Academia Sancristovense de Letras e Artes, Academia Aracajuana de Letras, Academia Maruinense de Letras, Academia Groairense de Letras, Antologia Maravilhense de Escritores, Leitores & Convidados, Leia Mulheres Nossa Senhora da Glória, Café Poético e Filosófico de Pão de Açúcar-AL, Clube de Leitura “Antônio Carlos Viana, Sociedade Gloriense de Estudos em Literatura Fantástica, entre outros. Assim como o galo, a AGL continuará ecoando o seu canto e se interligando a outros cantos que se unirão na construção de um campo literário e cultural plural em Nossa Senhora da Glória, Sergipe e além fronteiras.

Vida longa à AGL!

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor e Presidente da Academia Gloriense de Letras