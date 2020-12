Auditor de Controle Externo Ismar Viana é eleito presidente da ANTC Brasil

15/12/20 - 06:33:37

O Auditor de Controle Externo do TCE-SE, Ismar Viana, é o novo presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil (ANTC Brasil). Ele ficará à frente da entidade que representa mais de dois mil auditores e congrega 22 entidades estaduais, municipais e do Distrito Federal, a partir de 1º de janeiro de 2021 até dezembro de 2022.

O sergipano Ismar Viana, 39 anos, é mestre em Direito, advogado, professor e membro do Instituto de Direito Administrativo Sancionador Brasileiro, atual vice-presidente da ANTC Brasil e autor do livro “Fundamentos do Processo de Controle Externo”. É especialista em Direito Administrativo, em Combate à Corrupção e em Direito Educacional.

Dentre as principais metas da nova gestão, a defesa da atividade de Auditoria das contas públicas exclusivamente por Auditores de Controle Externo concursados para o cargo nos Tribunais de Contas do país, sem interferências que possam comprometer sua tecnicidade e independência.

Além da defesa da regularidade dos Tribunais de Contas, do aprimoramento do Controle Externo brasileiro, agenda permanente da associação nacional que neste ano de 2020 completou oito anos de atuação.

A eleição da Associação Nacional aconteceu na sexta-feira, dia 11/12, em formato virtual.

Saiba mais sobre ANTC Brasil no www.antcbrasil.org.br,

Por Francisca Azevedo

Foto assessoria