Avança Sergipe: Rodovia entre Aquidabã e Graccho Cardoso já tem 6 Km de asfalto

15/12/20 - 08:19:26

Via é um dos principais acessos entre o territórios do Leste e Médio Sertão para municípios ribeirinhos do Alto Sertão Sergipano

Os serviços de recuperação de parte da malha viária prosseguem acelerados em alguns territórios sergipanos, assegurando dias melhores para a trafegabilidade, e, garantindo segurança aos condutores de veículos e pedestres que circulam diariamente pelas rodovias estaduais. No Território Medio Sertão Sergipano, o trecho da SE-220 entre os municípios de Aquidabã e Graccho Cardoso, é mais um contemplado pelo Programa Pró-Rodovias, do Governo de Sergipe, que tem como principal objetivo revitalizar parte da malha viária e assim fortalecer o desenvolvimento econômico do estado.

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra tem R$ 10.396.681,94 em investimentos, e, contempla a total recuperação dos 22 km de rodovia entre os dois municípios.

“Atualmente cerca de 40 profissionais atuam em diversas frentes de trabalho executando os serviços de reciclagem, imprimação e aplicação de camada asfáltica, bem como na limpeza dos acostamentos. Já temos 6,3 km da rodovia devidamente asfaltada e 4 km imprimados, cuja a aplicação da camada asfáltica foi iniciada na quinta-feira, 10”, explica o engenheiro civil e fiscal da obra, Edson Vieira Teles.

O Pró-Rodovias

O Pró-Rodovias é o primeiro passo para o maior marco da infraestrutura rodoviária do Estado de Sergipe. Serão investidos R$ 200 milhões que serão destinados à reciclagem de vários trechos de algumas rodovias estaduais, abrangendo sete territórios sergipanos, nas quais serão contempladas além da SE-220, as rodovias entre Tobias Barreto/Riachão do Dantas, Riachão do Dantas/Lagarto, (SE-170), Riachão do Dantas/Pedrinhas (SE-285), Povoado Triunfo/Poço Verde (SE-361), Simão Dias/Pinhão (SE-179) e Pinhão/BR 235, Moita Bonita/Serra do Machado, Serra do Machado/Ribeirópolis (SE-240) Nossa Senhora das Dores/Entroncamento com a Serra do Machado (SE-240), nos Territórios Centro Sul e Agreste, e ainda Itabaianinha/Umbaúba(SE-290), no Território Sul Sergipano.

Foto: Ascom/Sedurbs