Belivaldo Chagas adotará medidas duras para conter o Covid-19 e diz que situação é drástica

O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), anunciou no início da tarde desta terça-feira (15), a redução da ocupação em restaurantes e festas, como medidas de contenção no avanço do novo coronavírus no estado. Além disso, ele classificou a situação do estado como drástica, no que diz respeito ao número de contaminados e alertou para um possível colapso no número de leitos do estado.