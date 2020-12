Rodrigo Carvalho e Thais Machado anunciam separação: “É hora do recomeço”. O ex-BBB e a influenciadora, que passaram oito anos juntos e têm duas filhas, receberam muitos ataques após o anúncio

15/12/20 - 18:59:20

Rodrigo Carvalho e Thais Machado anunciaram em seus perfis do Instagram que não estão mais casados. Após 8 anos juntos e duas filhas frutos da união, Valentina e Helena, o ex-BBB, da edição de número 11, e a influenciadora digital se separaram.

“Não será fácil, afinal, foram 8 anos juntos. Não foi um simples namoro, foi um casamento. Construímos uma linda família. ‘Mas, Rodrigo, qual foi o erro?’ Não existe o erro. Simplesmente deixamos de nos amar como marido e mulher. Não falávamos mais a mesma língua. Não chegávamos nunca a um denominador comum! Mas irei guardar apenas momentos bons e recomeçar uma nova história, afinal, tenho filhas maravilhosas que precisam de mim e sempre estarão comigo. É hora do recomeço“, revelou o personal trainer pernambucano em seu perfil do Instagram na última segunda-feira (14.12).

Já Thais deu a notícia em sua própria conta com um texto que vai no sentido contrário do que o que ex-marido postou:

“Eu e Rodrigos nos separamos.

Estou solteira, ele está solteiro e fim.

Não irei estender o assunto, não irei romantizar um fim de um relacionamento, dizendo que continuamos amigos e bla bla bla bla bla e postar um texto lindo e cheios de mentira.

Ele será pra sempre pai das minhas 3 filhas e isso não mudará.

Queria pedir que respeitem esse momento. Não lotem o direct da Gi com perguntas.

Eu tive meus motivos para tomar essa decisão, mas isso não importa agora.

Por favor, não façam desse momento mais difícil do que já é!

Não me façam perguntas, pois elas não serão respondidas.

Foram quase 8 anos de casamento…

É preciso saber a hora de ir embora. Recomeços são necessários.

Um novo ciclo começa agora!”

Fonte/Foto: globo.com