Deso implanta nova captação no município de Itabaiana

15/12/20 - 14:33:14

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso implantou a “Captação Flutuante Cajaiba”, localizada no município de Itabaiana, com o objetivo de captar água com mais qualidade e distribuí-la para as cidades de Campo do Brito, São Domingos e Macambira, além 40% de Itabaiana e povoados.

De acordo com o gerente de Operações, Vitor dos Santos Almeida, a água captada será distribuída da melhor forma na região. “O objetivo é captar água de mais qualidade. Após a inauguração, os resultados já são bastante satisfatórios, com a melhoria em relação a qualidade”, ressaltou. Ainda de acordo com Vitor, a captação reduzirá o custo de energia e os produtos químicos utilizados.

“O investimento foi em torno de dois milhões de reais, no qual vai atender a população, em torno de 70 mil ligações nos quatro municípios. Esse era um projeto a longo prazo, no qual foi licitado esse ano, feito com a equipe da Deso e a empresa ganhadora da licitação. O funcionamento está pleno e os resultados são visíveis na casa da população. Então, esse é um tipo de investimento que, a longo prazo, se autopagará e teremos bons resultados”, afirmou.

