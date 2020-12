Eleição na Câmara de cá

15/12/20 - 08:09:08

Por Adiberto de Souza *

Enquanto em Brasília os deputados federais se articulam para eleger o futuro presidente da Câmara, os vereadores eleitos de Aracaju estão discutindo a eleição da próxima Mesa Diretora do Legislativo Municipal. Dois nomes aparecem como os mais cotados para comandar o parlamento aracajuano pelos próximos dois anos: o atual presidente Nitinho Vitale (PSD) e o pedetista Vinícius Porto, que já presidiu a Câmara de 2013 a 2016. Correm por fora os vereadores reeleitos Isac e Anderson de Tuca – ambos do PDT -, Professor Bittencourt (PCdoB) e Manoel Marcos (PSD). De todos, a chance maior será daquele que tiver a preferência do prefeito reeleito Edvaldo Nogueira (PDT). Embora diga que não se envolve em questões internas do Legislativo, o gestor vai querer ver na presidência da Câmara um vereador de sua mais estreita confiança. Todos os citados aqui são bem relacionados com Nogueira, porém ele deve ter o seu candidato preferido e trabalhará nos bastidores para elegê-lo no dia 1º de janeiro. Aliás, a primeira sessão da próxima legislatura vai ser histórica, pois será presidida por Linda Brasil (Psol), a primeira mulher trans eleita vereadora em Aracaju. Aguardemos, portanto!

Mandatos ameaçados

A Justiça Eleitoral suspendeu liminarmente as diplomações dos vereadores eleitos em Aracaju, Fábio Meireles e Sávio Neto de Vardo da Lotérica, ambos do PSC. A decisão se fundamenta em suspeitas de fraude no registro de candidatas da legenda, que teria ocorrido apenas para cumprir a cota de 30% de gênero. Impetrada pelo Ministério Público Eleitoral, a ação foi motivada por denúncia do vereador Elber Batalha Filho (PSB), que não se reelegeu, e do suplente Camilo Feitosa (PT). O PSC promete recorrer para derrubar a liminar e, naturalmente, garantir a diplomação de Fábio e Sávio. Então, tá!

Sergipano de Maceió

O jornalista e publicitário Carlos Cauê é o mais novo filho de Sergipe. Em solenidade realizada na Assembleia, este alagoano de Maceió recebeu, ontem, o Título de Cidadão Sergipano. Marqueteiro político dos bons, Cauê obteve sucesso em todos os pleitos em que pilotou a campanha publicitária. A última vitória ocorreu no dia 29, com a reeleição fácil do prefeito aracajuano Edvaldo Nogueira (PDT). Restrito a poucas pessoas por causa da pandemia, o ato de entrega do Título foi presidido pelo deputado Luciano Bispo (MDB) e prestigiado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e por Edvaldo. Legal!

Pedra da morte

A pedra da morte custa uma ninharia e está ao alcance de todos. Atrai, indistintamente, ricos e pobres, crianças e adultos, desempregados e trabalhadores. O crack invadiu as cidades do interior e as fazendas. Subproduto da cocaína, a droga virou uma epidemia nacional, que causa dependência e morte aos usuários. Uma lástima!

É, ou não é?

Após ser convidado a ingressar no DEM, o deputado estadual Capitão Samuel (PSL) postou nas redes sociais que a senadora demista Maria do Carmo Alves será candidata à reeleição em 2022. O parlamentar disse ter ouvido isso do próprio presidente estadual do DEM, José Carlos Machado. A questão é saber se a senadora concorda com Samuel e Machadão. Em março passado, ao ser entrevistada pela rádio Fan/FM, dona Maria disse com todas as letras que não disputará a reeleição, preferindo atuar nos bastidores políticos. Ah, bom!

Crime configurado

Até o senador bolsonarista Alessandro Vieira (Cidadania) entende que os equívocos do governo federal no combate às crises econômica e sanitária já passaram de todos os limites. Segundo o parlamentar sergipano, se os auxiliares diretos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), “por medo ou interesse, não fazem o alerta, faço eu: o crime de responsabilidade está cada vez mais configurado, com possível impeachment”. Misericórdia!

Dia do fica

O prefeito reeleito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), confirmou a permanência do jornalista Carlos Ferreira na Secretaria de Comunicação. Durante entrevista a uma rádio de Aracaju, o gestor disse que o comunicador “é uma pessoa vocacionada para o que faz, tem bastante experiência e contribuiu muito para que a população tivesse conhecimento de todo trabalho que realizamos”. Padre Inaldo considera Carlos Ferreira “uma pessoa especial e preparada para contribuir mais ainda com o povo socorrense”. É vero!

Festa virtual

Dependendo da vereadora reeleita Emília Corrêa (Patriota) a festa de diplomação dos prefeito, vice e vereadores de Aracaju será virtual. Segundo ela, esta possibilidade já vem vendo analisada pelo Tribunal Regional Eleitoral, em função do agravamento da pandemia do coronavírus. Emília informou que a entrega dos diplomas aos eleitos, marcada inicialmente para a próxima quinta-feira, está sendo reavaliada pelo TRE. A parlamentar faz questão de alertar que não se pode facilitar “com esse vírus invisível e traiçoeiro”. Crendeuspai!

Prazo para emendas

Os deputados estaduais têm até a próxima quinta-feira para apresentarem as emendas de texto e impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual do Estado para 2021. Esta proposta governamental deve retornar à pauta de votação da Assembleia na sessão plenária do próximo dia 22. Os deputados já aprovaram, em primeira e segunda discussões, o Orçamento do Estado para o próximo ano. A sessão do dia 22 deverá ser a última a ser realizada agora em 2020 pelo Legislativo. Vixe!

Charmoso setentão

Criado em 1947, o biquíni, traje de banho que revolucionou moda e transformou o comportamento da mulher, acaba de completar 73 anos sem perder a elegância. Segundo a consultora de moda Lilian Pacce, a força de uma peça de roupa tão pequena está diretamente ligada ao empoderamento feminino e vai muito além da praia em si. Como bem canta a afinadíssima banda Blitz, “era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria…”. Ai, meu Deus!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Imparcial, em 10 de agosto de 1918.

*É editor do Portal Destaquenotícias