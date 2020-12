GESTORES DE 12 MUNICÍPIOS RECEBERÃO CERTIFICADOS DO SELO UNICEF NESTA QUARTA

O Fundo das Nações Unidas para Infância – UNICEF e o Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC) realizam quarta-feira, 15 e 16, a Cerimônia de entrega dos certificados aos gestores dos doze municípios sergipanos contemplados com o Selo UNICEF (2017-2020). O evento acontece nesta quarta-feira, 16, das 9h às 13h, na Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe (AEASE), localizada na Avenida Beira Mar, 2400 – Jardins – Aracaju – ao lado do Parque da Sementeira.

O anúncio dos 431 municípios de 18 estados do semiárido brasileiro e da Amazônia Legal certificados ocorreu em cerimônia virtual, realizada no último dia 8 de dezembro.

A entrega de certificados contará com a presença os prefeitos e/ou representantes dos 12 municípios certificados pelo Selo UNICEF em Sergipe: Aquidabã, Areia Branca, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Cedro de São João, Frei Paulo, Ilha das Flores, Itabaiana, Itabaianinha, Moita Bonita, Pacatuba e Propriá. Também foram convidados articuladores/as, mobilizadores/as e presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Devido às imposições do atual protocolo sanitário adotado em face à pandemia, o evento terá um formato de entrega individual. Por meio de agendamento junto aos municípios, as comitivas compostas por gestores e equipes municipais receberão os materiais e homenagens em separado, de modo que cada município permanecerá no ambiente por 15 minutos. Vale reforçar que cada encontro será realizado respeitando as regras de distanciamento, segurança e proteção, a fim de evitar aglomerações.

Sobre o Selo UNICEF

O Selo UNICEF é uma iniciativa do UNICEF para estimular e reconhecer avanços na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira. A metodologia inclui o monitoramento de indicadores sociais e a implementação de ações que ajudem o município a cumprir a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no Brasil é refletida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Edição 2017-2020 do Selo UNICEF contou com a adesão espontânea de 1.924 municípios de 18 estados da Amazônia Legal brasileira e do Semiárido, que se comprometeram a priorizar crianças e adolescentes nas políticas públicas, com metas e indicadores claros. Ao longo desses quatro anos, o UNICEF acompanhou os municípios, capacitou gestores públicos e forneceu apoio técnico para a formulação e fortalecimento de políticas públicas, a partir de uma metodologia baseada nas prioridades do UNICEF para o Brasil: alcançar crianças e adolescentes excluídos, melhorar a qualidade das políticas públicas existentes para crianças e adolescentes, prevenir e enfrentar as formas extremas de violência contra meninas e meninos e promover a participação da comunidade, especialmente de adolescentes.

Alcançar 1.924 municípios que participaram do Selo UNICEF só foi possível graças ao apoio de milhares de doadores individuais e de parceiros corporativos como Instituto Claro, Fundação Itaú Social, Enel, Coelba, Cosern, Celpe, BNDES, RGE, Energisa e Equatorial Energia.

Sobre o UNICEF

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) trabalha em alguns dos lugares mais difíceis do planeta, para alcançar as crianças mais desfavorecidas do mundo. Em 190 países e territórios, o UNICEF trabalha para cada criança, em todos os lugares, para construir um mundo melhor para todos. Acompanhe nossas ações em www.unicef.org.br e no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e LinkedIn.

Serviço

O que: Entrega dos troféus aos gestores dos municípios certificados pelo Selo UNICEF

Quando: Quarta-feira, 16/12, das 9h às 13h

Onde: AEASE – Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe

Avenida Beira Mar, 2400 – Jardins – Aracaju – ao lado do Parque da Sementeira

