MITIDIERI DESTINA EMENDA PARA RECONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO MOSQUEIRO

15/12/20 - 17:51:37

O deputado federal Fábio Mitidieri destinou uma emenda parlamentar de R$663 mil para a reconstrução da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas, no Mosqueiro, em Aracaju. A ordem de serviço foi assinada hoje pelo prefeito Edvaldo Nogueira e os secretários municipais da Infraestrutura e da Saúde, Sérgio Ferrari e Waneska Barboza. A UBS será entregue em oito meses.

A população do Mosqueiro tinha uma unidade de saúde que foi demolida pela antiga gestão e estava sendo assistida de forma provisória em um prédio alugado. O deputado federal Fábio Mitidieri se sensibilizou com a situação e em parceria com a prefeitura da capital sergipana garantiu os recursos para a construção.

“Estou em Brasília e não pude estar presente na assinatura da ordem de serviço. A comunidade do Mosqueiro merece ser assistida da melhor forma possível. O recurso já está garantido e o prefeito Edvaldo pode ter a certeza que vou enviar mais recursos para aumentar o tamanho da UBS que terá um atendimento de primeira qualidade” concluiu.

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Mosqueiro, agradeceu ao parlamentar por transformar um sonho em realidade. Com pouco menos de um mês das eleições, o chefe do executivo segue com uma agenda intensa e vai priorizar o desenvolvimento na Zona de Expansão.

“Essa unidade só poderá será reconstruída graças à emenda de Mitidieri. Já estamos trabalhando para ampliar o local colocando três equipes de saúde da família para a população dando muito mais qualidade de vida para todos”, afirmou.