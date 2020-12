MJ E INTERPOL FIRMAM PARCERIA E OFERECEM CURSOS A PROFISSIONAIS SEGURANÇA

15/12/20 - 06:21:35

O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou parceria com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) para disponibilizar 75 cursos à distância aos profissionais que integram o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP). Os cursos, nos idiomas inglês, francês, espanhol e árabe, serão ministrados por meio da plataforma da instituição internacional, a Interpol Global Learning Centre (IGLC).

Os cursos são direcionados aos profissionais integrantes do SUSP. Entre as opções de capacitação estão “Linguagem corporal e sinais de mentira em um interrogatório policial”, “Terrorismo Radiológico e Nuclear Inteligência em fontes abertas nas investigações”, “Gestão Radiológica da Cena do Crime”, “Investigações sobre correio eletrônico”, “Investigação sobre Drogas”, dentre outros.

O diretor de Ensino e Pesquisa da Secretaria de Gestão e Ensino (Segen/MJSP), Marcos de Araújo, ressalta a importância da internacionalização educativa. “Ao investir na globalização educativa buscamos contribuir para o desenvolvimento das habilidades e aptidões dos nossos profissionais de segurança pública por meio do conhecimento de outras perspectivas sobre problemas e desafios comuns a todos” ressalta.

A parceria, estabelecida por meio da Segen/MJSP, será desenvolvida pelo Escritório Central Nacional da Interpol, representado no Brasil pela Polícia Federal. Esse acordo permitirá, ainda, um intercâmbio com os profissionais das instituições policiais dos 194 países que integram a Interpol e dará acesso aos cursos ofertados pela Rede EaD-Segen do MJSP.

Matrícula

Para formalização das matrículas perante a Interpol, os interessados deverão ter cadastro no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – SINESP e realizar a inscrição por meio do link http://formularios.mj.gov.br/limesurvey/index.php/918294?lang=pt-BR, no período de 15 de dezembro de 2020 a 15 de janeiro de 2021.

Sobre a Interpol

A Organização Internacional de Polícia Criminal, conhecida como Interpol, fornece suporte de investigação, conhecimento e treinamento para a aplicação da lei em todo o mundo na luta contra três áreas principais de crime transnacional: terrorismo, crime cibernético e crime organizado. Seu amplo mandato abrange praticamente todo tipo de crime, incluindo contra a humanidade, pornografia infantil, tráfico e produção de drogas, corrupção política, violação de direitos autorais e crime do colarinho branco. A agência também ajuda a coordenar a cooperação entre as instituições policiais do mundo por meio de bancos de dados criminais e redes de comunicação.

Fonte: MJSP

Foto: Freepik