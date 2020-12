PF CONFIRMA CONCURSO PARA SELEÇÃO DE ATÉ 2 MIL NOVOS POLICIAIS FEDERAIS

15/12/20 - 15:24:10

Portaria de Autorização foi publicada na última sexta-feira e, com as contratações, a instituição poderá atingir o maior efetivo de sua história

A Polícia Federal confirmou, na última sexta-feira (11/12), a realização, no próximo ano, de um grande concurso público para recrutamento e seleção de 1.500 novos policiais federais em 2021, e previsão de outros 500, no ano seguinte.

A Portaria de autorização do concurso (Portaria nº 14.358-DG/PF) foi publicada no Diário Oficial da União do último dia 11.

Trata-se do segundo maior concurso da história da instituição, e o número de vagas corresponde à soma das últimas três seleções realizadas pela PF.

Ao final do processo, a Polícia Federal contará com o maior efetivo de sua história, podendo ultrapassar a marca de 12 mil policiais.

A expectativa é de que o edital seja divulgado já no mês que vem.

