Prefeito Edvaldo autoriza início das obras da nova sede da UBS Niceu Dantas

15/12/20 - 11:57:11

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Niceu Dantas, localizada no povoado Mosqueiro, zona de Expansão, ganhará uma nova sede. O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou, na manhã desta terça-feira, 15, o início das obras, atendendo a uma reivindicação antiga da comunidade e honrando mais um compromisso firmado com a população local. Serão investidos quase R$ 700 mil, através de emenda parlamentar e contrapartida do município. Com a construção da nova unidade, a administração municipal ampliará a oferta dos serviços de Saúde na região.

“Poder autorizar o início desta obra é motivo de grande felicidade para mim, especialmente porque, desde que retornamos à Prefeitura, buscamos uma solução para esta unidade básica. Trabalhamos muito e hoje vemos esse projeto ganhar forma. Temos consciência de que essa região da cidade tem crescido, se desenvolvido, e que essa UBS ainda é pequena para a demanda local. Por isso, já iniciamos o planejamento para expandi-la. Vamos desapropriar o terreno ao lado e ampliar a unidade, aumentando, também, o número de equipes de Saúde da Família”, destacou o prefeito.

Edvaldo lembrou, ainda, que os recursos para construção da unidade de saúde foram conquistados em seu mandato anterior, mas como o projeto não foi executado pela gestão passada, a verba federal precisou ser devolvida, em 2017. “Esta é mais uma obra iniciada por nós que eu havia deixado os recursos garantidos, mas que, infelizmente, a gestão passada não deu continuidade e a verba teve que ser devolvida. Mas nos empenhamos, e em 2019, através do deputado federal Fábio Mitidieri, a quem agradeço imensamente, conseguimos a emenda para a realização da obra. Então, quero expressar toda a minha gratidão a Fábio e também a nossa equipe, em especial a secretária da Saúde Waneska Barboza, pelo grande trabalho”, reiterou.

Durante a solenidade, Edvaldo enfatizou, também, que a construção da nova sede da UBS Niceu Dantas faz parte do pacote de investimentos que serão aplicados na cidade, pelos próximos quatro anos. “Fizemos uma grande transformação em Aracaju e, agora, avançaremos ainda mais, em todas áreas. Passada a eleição e já demos ordem de serviço para muitas obras, o que mostra o compromisso da nossa gestão com os aracajuanos. A cidade que encontramos em 2017 em nada parece com a que vivenciamos hoje. Reestruturamos todos os setores, incluindo a Saúde, que estava completamente paralisada, demos passos significativos e agora faremos mais”, salientou.

Prédio alugado

O antigo prédio da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas foi demolido em 2015, pela gestão passada. Para que a população do povoado Mosqueiro não continuasse desassistida, a atual administração alugou e adaptou um imóvel para funcionamento temporário da UBS. Após muitos esforços, em 2019, a Prefeitura, através da Secretaria da Saúde, conseguiu captar novos recursos para a construção de uma sede própria para a unidade de saúde.

“É o reconhecimento do prefeito a essa comunidade que já vem solicitando uma nova unidade de saúde há algum tempo. Sabemos que Edvaldo deixou os recursos em conta na gestão anterior, mas infelizmente o projeto não foi executado e a verba foi devolvida. Em 2019, conseguimos o recurso através de emenda parlamentar do deputado federal Fábio Mitidieri. Trabalhamos nesse projeto e hoje temos a felicidade de dar ordem de serviço”, reforçou a secretária da Saúde, Waneska Barboza, informando que a unidade já funcionará em horário estendido, até às 19h.

Segundo a secretária, atendendo a uma determinação do prefeito Edvaldo Nogueira, a próxima etapa será a ampliação da futura sede e, consequentemente, dos serviços que serão ofertados na localidade. “Sensibilizado em ampliar os serviços de saúde nesta região, o prefeito pediu que fossem tomadas providências, inclusive, no sentido de ampliação da unidade básica e isso será um grande ganho para a população que terá acesso a novos serviços. É uma área que tem crescido e que realmente necessita dessa atenção maior. Atualmente essa unidade funciona em uma casa alugada, um espaço pequeno, que já não atende as necessidades e que precisa de adequações, por isso, o prefeito, percebendo essa necessidade, tomou a providência e a gente vai executar essa ampliação”, frisou.

Conquista

A dona de casa Fátima Clemência reside no povoado Mosqueiro desde que nasceu e, para ela, ver a obra ser autorizada representa “uma grande conquista”. “Vai ser muito bom porque vamos ter acesso a dentista, pediatra, ginecologista, uma equipe completa. Desde que o prédio foi derrubado, por mais que a gente tenha esse atendimento, não é a mesma coisa. Tenho certeza que com esse novo prédio vai melhorar muito, para todos nós, que desejávamos isso”, comemorou.

Novo prédio

A nova unidade terá uma área total de 322, 06 m² e dois pavimentos. O primeiro será dividido em salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Também será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos, com vaga para quatro carros, sendo uma para pessoas com necessidades especiais e uma outra para idosos.

Já o segundo pavimento terá dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo. O prédio será erguido obedecendo às legislações vigentes, tanto de acessibilidade NBR 9050/2020, quanto da norma para os estabelecimentos de saúde – PRT 340/2013 e RDC 50/2002.

“A sede desta unidade foi derrubada na gestão passada e fizemos um grande trabalho para recuperar os recursos. Serão investidos quase R$ 700 mil para essa primeira fase, mas o prefeito já nos autorizou a elaborar um projeto para ampliação, então estamos realizando todos os estudos, junto à Secretaria da Saúde, para que essa nova etapa possa ser concretizada”, detalhou o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari.

Acompanharam a solenidade os vereadores Américo de Deus, Fábio Meirelles e Gonzaga, além de secretários municipais.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA