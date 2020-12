Prefeitura inicia sétima etapa de entrega dos kits de alimentação escolar

15/12/20 - 06:44:24

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), iniciou nesta segunda-feira, 14, nova entrega dos kits de alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino. Esta é a sétima e última etapa de distribuição no ano de 2020.

As entregas começaram pelas escolas do bairro Santa Maria e 17 de Março – localidades de maior vulnerabilidade social da capital, segundo o Observatório Social de Aracaju, e seguem até o dia 23 de dezembro. Ao todo, serão distribuídas 250 toneladas de alimentos para cerca de 32 mil alunos.

Assim como nas etapas anteriores, estão sendo contemplados nesta nova rodada de distribuição todos os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) das 74 escolas da rede municipal.

Os kits são compostos por alimentos da merenda escolar, avaliados por uma equipe de nutricionistas, aprovados pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar (Comae) e adaptados para serem consumidos pelos alunos durante um mês.

Mãe do aluno Adriano Rangel, da Emef José de Souza, localizada no bairro 17 de Março, Gilvete Ferreira, demonstrou satisfação e alívio ao receber seu kit. “Fiquei desempregada por causa da pandemia, mas desde que começaram a distribuir estou recebendo os alimentos da merenda dos meus filhos. Vem arroz, feijão, leite, sardinha e muitas outras comidas. O essencial para a alimentação deles. Está sendo muito proveitoso”.

A secretária municipal da Educação, Cecília Leite, está visitando as escolas e acompanhando a organização da entrega. “Esta iniciativa faz parte do nosso compromisso com os alunos e suas famílias. Sabemos o quanto é importante a qualidade nutricional na educação e, além disso, estamos sendo cuidadosos quanto ao distanciamento social e higienização. É satisfatório entrar nas nossas unidades de ensino e testemunhar a alegria de cada mãe, pai ou familiar que leva os alimentos de seu filho para casa”.

Para conter a disseminação da covid-19, é permitida a entrada na escola de apenas um membro da família, o qual deve estar fazendo uso de máscara de proteção facial.

Para outras informações, pais ou responsáveis podem entrar em contato com a Central de Atendimento da Semed, pelos telefones (79) 3179-1538 e 3179-1574, ou também pelo WhatsApp, no 98106-2969. As unidades de ensino estão divididas por regiões e os pais devem ficar atentos às datas para cada uma delas. Nesta terça-feira, dia 15, as entregas ocorre nas escolas da Zona de Expansão.

Foto: Marcelle Cristinne