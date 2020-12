Prefeitura intensificará fiscalizações em estabelecimentos comerciais de Aracaju

15/12/20 - 16:07:20

Nesta terça-feira, 15, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania de Aracaju (Semdec) reuniu suas equipes para discutir o reforço das fiscalizações ao cumprimento das medidas de biossegurança, para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

As ações que ocorrem de maneira coordenada, desde o mês de março, serão intensificadas neste final de ano, quando há tendência de maior circulação de pessoas nos estabelecimentos comerciais.

Essa frente de trabalho é desenvolvida, de forma integrada, por equipes da Defesa Civil do Município, Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e a Guarda Municipal (GMA). O cronograma de vistorias se mantém alinhado às respectivas demandas inerentes a cada setor e contemplará pontos estratégicos da cidade.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que o objetivo da ação é reforçar as orientações e estabelecer uma relação de parceria com os donos dos estabelecimentos comerciais e com a população para o cumprimento das medidas de biossegurança.

“É uma via de mão dupla. Da mesma forma que o Estado e o Município têm a obrigação de editar normas e fiscalizar, os comerciantes têm a obrigação de cumpri-las. O que queremos é prevenir, para que possamos ter um final de ano menos conturbado e os comerciantes possam manter suas atividade sem maiores problemas”, salientou.

O gestor destacou, também, as medidas que devem ser mantidas com rigor para evitar a propagação do vírus. “Enquanto não tivermos uma vacina que possa garantir a imunização da população, precisamos continuar fazendo a nossa parte. A parceria com a população e com os comerciantes deve ocorrer diante do cumprimento das normas de biossegurança, entre elas a utilização da máscara, a higienização constante das mãos e o distanciamento social”, indicou.