PSC DIZ QUE AS MULHERES QUE TIVERAM VOTAÇÃO ZERADA NÃO ERAM MAIS CANDIDATAS

15/12/20 - 15:49:50

O presidente do Diretório Municipal do PSB, Fernando Noronha, prestou esclarecimento, nesta terça-feira (15), sobre decisão proferida pela Primeira Zona Eleitoral, publicada na segunda-feira (14), que suspendeu a diplomação dos candidatos eleitos e suplentes do partido.

Segundo Fernando, a decisão está baseada “em suporta ocorrência de fraude na cota do gênero feminino, sob o argumento de que o PSC teve quatro candidaturas femininas com votação zerada. Acontece que, dessas quatro candidatas, três tiveram candidaturas indeferidas pela própria Justiça Eleitoral.e uma solicitou a renuncia da sua candidatura ao partido, antes da eleição, por isso não tiveram a votação computada e ficaram zeradas”

Fernando Noronha conclui que fica “claro e evidente que a ação proposta pela anulação dos registros não tem razão de ser e será devidamente na Fustiça Eleitoral”. Para finalizar, Fernando acrescenta que tem plena confiança na Justiça Eleitoral e tenho certeza que reverteremos a decisão e os candidatos eleitos do PSC serão devidamente diplomados”