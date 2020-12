Unit e Superintendência do Trabalho em Sergipe discutem ampliação das estratégias de empregabilidade

15/12/20 - 12:02:52

Unit e SRTb/SE buscam viabilizar convênio para ampliação da empregabilidade de alunos da instituição

A Universidade Tiradentes realizou na quinta-feira, 10, reunião em ambiente virtual com o Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe (SRTb/SE), com a finalidade de discutir ações conjuntas de fortalecimento da empregabilidade dos alunos da Instituição de Ensino Superior-IES.

A gerente do Unit Carreiras, área de Estágio e Emprego do Grupo Tiradentes, apresentou à da SRTb/SE, Celuta Krauss, e ao Chefe de Supervisão do Trabalho, Thiago Laporte, as ações e iniciativas da área de carreiras da Unit que visam inserir os alunos em atividades de estágio e emprego em empresas públicas e privadas.

“Em 2021 vamos aproximar ainda mais a legislação do mundo do trabalho. Há ainda a possibilidade de trabalharmos juntos em um evento inclusivo, para pessoas com deficiência dentro da universidade e a expectativa de expandir essa parceria para Alagoas e Pernambuco, estados onde a Unit também atua”, adianta Janaína.

A Superintendência do Trabalho propôs um trabalho em conjunto com a Universidade Tiradentes, para qualificação profissional, ampliação dos estágios e aprendizagens nas empresas e a disseminação da carteira de trabalho digital. A CTPS digital, desenvolvida pela Dataprev, parceira tecnológica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, foi lançada em setembro de 2019 e substitui o documento impresso. De acordo com a SEPRT, os acessos ultrapassaram a casa dos 200 milhões, 190 milhões somente em 2020.

“A parceria entre a Superintendência do Trabalho e Unit pode trazer inúmeras vantagens mútuas, desde o apoio institucional à divulgação das novas tecnologias, como a CTPS digital, até a disseminação de informações relevantes para as empresas parceiras e os discentes, especialmente das áreas de Negócios e Direito”, salienta Luís Carlos Beltrami, Pró-Reitor de Marketing, Vendas e Relacionamento.

Outros pontos abordados durante a reunião foram a Lei de Cotas para PCDs, que exige das grandes empresas um número mínimo de colaboradores com deficiência nos seus quadros, e ainda, a cota para menores aprendizes.

“A reunião entre a Universidade Tiradentes e a Superintendência do Trabalho foi bastante produtiva e a nossa perspectiva é de que possamos alavancar as ações de empregabilidade dos nossos alunos e egressos, pois existe muita sinergia nas ações da instituição e o órgão. Queremos ampliar o relacionamento com o mercado pois sempre buscamos inserir nossos alunos e egressos no mundo do trabalho”, ressalta Saumíneo Nascimento, Vice Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes.

