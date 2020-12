Aracaju é uma das cinco cidades selecionadas em programa voltado à Atenção Básica em Saúde

16/12/20 - 08:17:42

Aracaju está entre os cinco municípios do país escolhidos no Processo de Seleção do Programa de Inovação Aberta, realizado pela Coalizão Govtech pela Atenção Primária em Saúde (Coalizão), formada pela Artemisia, a Associação Umane, o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e o Instituto Arapyaú. Além da capital, também participarão da próxima etapa as cidades de Caruaru (PE), Pelotas (RS), São Bernardo do Campo (SP) e Teresópolis (RJ).

“Artemísia é uma startup especializada em soluções inovadoras e essa parceria com o BID e com o Instituto Arapyaú é para solucionar problemas ligados à Atenção Básica em Saúde. Fizeram uma seleção com mais de 30 municípios no Brasil e Aracaju participou, falando dos problemas identificados na Atenção Básica que teriam condições de receber possíveis intervenções tecnológicas que auxiliassem na busca pela solução”, explica a coordenadora de Estratégica de Saúde da Família da Secretaria Municipal da Saúde, Kamila Fialho.

Ainda de acordo com Kamila, os problemas apontados envolvem a comunicação em saúde, entre a Secretaria e gestores locais; a padronização de protocolos e fluxos da assistência; e o monitoramento dos indicadores epidemiológicos.

“Com estratégias inovadoras, fazendo uso da tecnologia, é possível que as soluções sejam encontradas e os problemas sanados. E o grande ganho com isso é conseguir informatizar ainda mais a rede de Atenção Primária à Saúde e estreitar essa comunicação para resolver, dentro do possível, essas questões identificadas”, avalia a coordenadora da Secretaria da Saúde de Aracaju.

Incluída na etapa final do processo de seleção, Aracaju receberá, a partir de janeiro do próximo ano, intervenções do programa de Inovação Aberta, o qual deverá permanecer por onze meses trabalhando junto ao Município.

Fonte e foto assessoria