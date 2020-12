Complexo Esportivo da Unit pode receber competições nacionais em 2021

16/12/20 - 13:43:16

A visita das comissões técnicas das entidades nacionais organizadoras, com a finalidade de conhecer as instalações, aconteceu no mês de novembro.

Em 2021 Aracaju será palco de diversas competições esportivas no cenário nacional e o complexo esportivo da Unit está cotado para sediar as modalidades natação e atletismo. A visita das comissões técnicas das entidades nacionais organizadoras, com a finalidade de conhecer as instalações, aconteceu no mês de novembro.

“Devido a pandemia os eventos que aconteceriam em Aracaju em 2020, foram adiados para 2021, com isso as entidades organizadoras dos eventos aproveitaram esse momento para realizar a vistoria técnica em todas as instalações esportivas da cidade, bem como avaliar a rede hoteleira, tendo em vista que serão eventos com uma média de 7000 alunos participantes de todos os estados do Brasil, sendo necessário uma análise muito criteriosa em todos os pontos inerentes a uma competição de grande porte”, explica Walter Thiessen, coordenador de esportes da Unit.

Segundo Thiessen, os eventos já confirmados para acontecerem em Aracaju são os Jogos da Juventude, realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a Seletiva Nacional da Gymnasiade, promovida Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e ainda, as Olimpíadas Nacionais das Apaes.

“As Olimpíadas das APAES, que será realizada em dezembro, será um momento mágico de integração entre atletas de todo o país, tendo como tema principal a união, a perseverança e o verdadeiro sentido do que o esporte traz para vida das pessoas. A seletiva Nacional da Gymnasiade acontece entre os meses de julho e agosto. Promete ser a maior competição escolar do País em 2021, com a presença de mais de 6000 alunos de todos os estados do Brasil, disputando uma vaga para a maior competição escolar do mundo, a Gymnasiade, que vai acontecer na China em outubro de 2021. Será nesta seletiva que a CBDE irá formar a seleção para representar o Brasil no país asiático. Já os Jogos da Juventude estão marcados para o mês de novembro, sendo a principal competição do COB para as idades de 15 a 17 anos”, explica.

Para o coordenador de esportes, o complexo esportivo da Unit oferece todas as condições necessárias para sediar grandes eventos, tanto pela sua estrutura esportiva, que conta com uma pista oficial de atletismo com certificação internacional, como pelo parque aquático de primeiro mundo, com piscina olímpica e semi-olímpica. Thiessen lembra que o complexo esportivo da Unit foi um dos locais escolhidos, por diversos países, para servir como aclimatação para as olimpíadas do Rio 2016 e ao longo dos anos recebeu outras competições importantes, a exemplo dos Jogos Universitários Brasileiros, o sul-americano escolar e o Circuito Brasil Loterias Caixa, um dos maiores eventos paralímpicos do Brasil.

“Receber grandes eventos esportivos em nossas instalações é importante porque coloca Sergipe em destaque diante dos demais Estados. Além disso, oferece aos atletas as condições ideais para suas performances, possibilita que atletas de todos os estados conheçam nosso campus e suas instalações, viabiliza o intercâmbio entre alunos de IES com os de outras instituições de ensino e proporciona aos alunos de diversos cursos da Unit, como Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, entre outros, um grande aprendizado por meio de estágio em atuação direta nas competições”, ressalta.

