Conselheiros substitutos, diretores e procurador de Contas recebem medalha

16/12/20 - 05:18:43

O presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, deu seguimento nesta terça-feira, 15, em seu gabinete, à entrega de medalhas alusivas ao cinquentenário do órgão.

Desta vez, foram agraciados os conselheiros-substitutos Rafael Fonsêca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa, o procurador do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, e os diretores que integram a atual gestão na Corte.

“Cada um em sua área de atuação, são profissionais com grande contribuição para que o Tribunal de Contas desempenhe suas funções da melhor forma e certamente merecem esse reconhecimento”, comentou o conselheiro-presidente.

A entrega foi dividida por grupos, em respeito ao distanciamento social. A princípio, com as presenças dos conselheiros Carlos Alberto e Flávio Conceição, foram recebidos os diretores de Modernização e Tecnologia, Jailton Moura; Administrativo e Financeiro, Raoni Lemos; de Controle Externo de Obras e Serviços, Ana Stella; Técnica, Patrícia Verônica; e de Comunicação, Theotônio Neto.

“É muito bom sermos reconhecidos pelo nosso trabalho. Agradeço a Deus pela força e inspiração. Compartilho esta Medalha com todos os servidores do TCE/SE que nos ajudaram em diversos projetos que engrandeceram e engrandecem a Corte de Contas sergipana. Parabéns a todos os conselheiros e ao presidente pela iniciativa”, destacou a diretora técnica, Patrícia Verônica.

Em seguida, com a participação também da conselheira Susana Azevedo, foi a vez dos conselheiros substitutos, juntamente com o procurador Bandeira de Mello.

“Com grande satisfação recebo esta Medalha após quase 18 anos dando minha colaboração para o engrandecimento desta Casa, um dos Tribunais mais jovens do Brasil, porém sempre alinhado com o que há de mais moderno no exercício do controle externo”, comentou Fonsêca, citando ainda a “feliz coincidência” de ver o Tribunal, no ano do seu cinquentenário, presidido por um conselheiro que advém da classe dos substitutos.

Já o procurador do parquet de Contas também se disse feliz e honrado com a homenagem “e com a possibilidade de ter participado de um pedaço destes 50 anos de sucesso do TCE/SE. São 18 anos como membro do Ministério Público de Contas sergipano e muito me orgulha o trabalho de Controle Externo em prol da Sociedade que aqui é realizado”, concluiu Bandeira de Mello.

Foto: Cleverton Ribeiro/TCE

Por DICOM/TCE