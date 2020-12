Covid-19 oscila para cima em Sergipe e marca 777 novos casos, com 7 mortos nesta terça

16/12/20 - 20:32:23

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 16, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 777 casos e sete novos óbitos. Em Sergipe, 101.148 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.381 morreram. Todos os sete óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 88.648 pacientes foram curados.

As sete mortes foram: homem, 50 anos, de Aracaju, com diabetes e hipertensão; mulher, 50 anos, de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades; homem, 37 anos, de Pedra Mole, sem comorbidades; mulher, 89 anos, de Pirambu, sem comorbidades; homem, 43 anos, de Riachuelo, com doença hepática crônica; mulher, 76 anos, de Ribeirópolis, com hipertensão e diabetes; e homem, 90 anos, de Santo Amaro das Brotas, sem comorbidades.

Foram realizados 228.599 exames e 127.451 foram negativados. Estão internados 277 pacientes, sendo 134 em leitos de UTI (98 na rede pública, sendo 91 adultas e 7 pediátricas; e 36 na rede privada, sendo 32 adultas e 4 pediátricas) e 143 em leitos clínicos (84 na rede pública 59 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 5.075 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.