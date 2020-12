GEORGEO ATUA EM DEFESA DE TÉCNICOS E ERFERMEIROS QUE ATUAM NO SAMU

16/12/20 - 18:18:44

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) participou da sessão mista dessa quarta-feira (16), na Assembleia Legislativa, para fazer uma reinvindicação em defesa dos técnicos de enfermagem que atuam no Samu Estadual.

O parlamentar lembrou que, em meados de agosto e setembro, a Casa aprovou um projeto de lei que tratava da ampliação da carga horária dos condutores do Samu, mas que vem sendo procurador pelos técnicos de enfermagem que atuam no órgão para que eles também sejam lembrados pelo governo do Estado.

“Esse PL entrou na pauta, nó fizemos questionamentos, o presidente o retirou e, depois de algumas conversas, e do compromisso de encontrarmos uma forma de contemplar os técnicos de enfermagem, nós votamos aquele projeto. Fizemos o acordo neste plenário para não atrasar a tramitação”, explicou o deputado.

Segundo Georgeo, apesar do acordo firmado em plenário para que os técnicos fossem lembrados, até agora a ampliação não saiu do lugar. “Tivemos algumas reuniões pontuais, mas nada de concreto aconteceu. No entanto o governo, através da Saúde, promove um processo seletivo simplificado para contratar 180 técnicos de enfermagem para atuarem no Samu”.

“Se fizer essa ampliação como ficou acordado com os 282 técnicos atuais, nós já teremos um efetivo suficiente para suprimir isso. Esse é um apelo que nós fazemos, em nome dos técnicos de enfermagem do Samu, aos secretários de Administração e de Saúde, servidores que são vinculados à Fundação Hospitalar”, completou Georgeo.