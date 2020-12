Gerliano Brito escreve: “raio-x de Riachão… a justiça fez justiça”

16/12/20 - 13:20:16

Chegou ao fim o processo que julgava o suposto desaparecimento de um aparelho de raio-x no Hospital de Riachão do Dantas, há mais de 10 anos. O então diretor tesoureiro na instituição, Gerliano Brito, foi acusado, na época, de ter sido um dos responsáveis pela situação. Agora, com o processo finalmente transitado em julgado, ele foi absolvido pela Justiça Federal.

Em suas redes sociais, Gerliano, atualmente secretário de Comunicação de Tobias Barreto, celebrou o resultado tão esperado. “Sofri acusações, perseguições e muitas ofensas. Vi minha honra ser questionada. Mas sempre andei de cabeça erguida, por saber que um dia eu provaria minha idoneidade. E o dia chegou! Fui absolvido pela Justiça, que comprovou que não cometi qualquer ilícito. Quero agradecer a Deus, a minha família e amigos por me manterem firme em meus princípios e na certeza de que a verdade prevaleceria”, frisou.